Аутор:Маријана Ивељић
Ново повећање плата буџетским корисницима у септембру. Помоћ пензионерима и младима истом периоду. Све то најавио је лидер СНСД-а Милорад Додик након предсједништва те странке.
"Ми ћемо данас донијети одлуку да се пронађе могућност да се у септембру повећа плата буџетским корисницима за пет одсто. Наравно, ту су и пензије. Размишљамо о једнократној помоћи пензионерима већ тамо у августу и септембру, размишљамо и подршци младима једнако исто у том периоду. Разговараћемо данас о смањењу камате и стимулацијама камате везано за стамбене кредите за младе људе", каже Додик.
СНСД ће упутити иницијативу свим локалним заједницама да израде национални инвестициони план. Приводи се крају и циклус изградње болница. На реду је она у Приједору. Израђен је идејни пројекат, а у цјелости ће га финансирати Влада Републике Српске.
Оно што слиједи јесте санација домова здравља. Ту није крај улагањима. Убрзо креће и изградња ауто-пута од Бијељине до Брчко-дистрикта и интензивирање радова на правцу од Раче до Бијељине.
"Имамо понуду да ангажујемо 400 милиона евра за изградњу дионице пута од Добоја до Модриче и наставићемо разговоре са заинтересованим странама. Ако завршимо договор око изградње те дионице, имаћемо прилику да у наредних четири–пет година, или нешто краће, завршимо читаву дионицу повезивање Бањалуке и Бијељине до Београда", рекао је Додик.
Република Српска улази у велики инвестициони циклус, али исто тако води рачуна о грађанима, тврди Саво Минић. Показују то, каже и донесене мјере које се тичу повећања плата буџетским корисницима и смањења акциза на гориво.
"Република Српска се одрекла у цијелости акциза које иду у буџет Републике Српске и зато ћемо имати мјеру. У току је позив бензинским пумпама да учествујемо са 10 фенинга по литру горива. Осим оног инвестиционог циклуса који је сада већ једним дијелом појашњен који не подразумијева само аутопутеве које је навео предсједник Додик, него и реконструкцију путева од 350 километара, изградњу раскрсница преко 30 километара и аутопут Бањалука - Приједор", каже Саво Минић, члан Главног одбора СНСД-а.
Република Српска у овој години планира да има економију у висини од 20 милијарди. На основу свега урађеног до сада, од дјеловања на лондонској берзи до планираних инвестиција, у СНСД-у очекују да ће БДП 2031. године прећи 30 милијарди марака.
