Жељезницама уплаћена средства за исплату плата - радници одустали од штрајка

Такође, из Фонда солидарности одобрена је исплата три милиона марака за социјално збрињавање радника у приједорској "Новој Љубији".

Ситуација у Жељезницама и руднику "Нова Љубија" посљедица је угроженог пословања Нове жељезаре Зеница и одбијања Савјета министара да уведе заштитне мјере на увоз челика.

Исплата плата запосленима у Жељезницама Републике Српске, тренутно је рјешење проблема, али довољно да, бар за сада, синдикати одгоде најављени штрајк. Упозоравају да је ријеч о привременом рјешењу и да ће даљи кораци зависити од дугорочне финансијске стабилизације.

- Такво обећање смо имали и за прошлу плату међутим, десило се да је требало да буде у петак, него је пребачена па је људима кренула да лијеже у понедјељак, то је било за прошли мјесец, тако да овај једноставно овај начин мора да се некако избјегне - рекао је Јеленко Добраш, предсједник Синдиката жељезничара.

Прекине ли Нова жељезара у Зеници производњу, судбина Жељезница Српске и њених 1.684-оро радника је неизвјесна, с обзиром да 60 одсто укупних прихода остварују од превоза жељезне руде. Системско рјешење проблема, било би да трошкове инфраструктуре потпуно сноси Влада, а да се оператер на тржишту, за свој дио колачаи збори у транспортном ланцу, кажу у управи предузећа.

- Ми немамо ниједан у БиХ озбиљан робно-транспортни терминал, који би повезао два-три вида транспорта, говорим ту о водном, жељезничком и друмском и ми смо били ослоњени искључиво на ове велике системе. Ми не можемо тако брзо да дођемо у ситуацију, морамо се сада базирати на изворе робе, нама је извор робе Лука Плоче - навео је Драган Зеленовић, в.д. директора Жељезница Републике Српске.

Између осталог, због неусвајања одлуке Савјета министара о увођењу привремених заштитних мјера на увоз челика, први на удару били су радници приједорске "Нове Љубије", њих 570. ради њиховог хитног социјалног збрињавања, из Фонда солидарности одобрена је исплата три милиона марака.

- Након добијања укупног износа и завршетка административних поступака, приступићемо исплати средства. Поступак обезбјеђења средстава ће бити проведен у складу са важећим тренутним прописима Републике Српске - рекао је Дарио Антонић, предсједник Синдикалне организације "Нове Љубије" .

Након што добију отпремнину, бивши радници имаће право и на примања са Завода за запошљавање, с обзиром да су због престанка производње, проглашени технолошким вишком. Влада тражи нова рјешења за рудник Љубију.

- Ми очекујемо да ће се ипак десити да се тај посао настави, иначе тај рудник још може да ради двије године, али већ се размишља о томе да се на том простору организује нека друга дјелатност и гдје би и ти радници и неки други радници добили посао - рекла је Зора Видовић, министар финансија Републике Српске.

Окружни привредни суд у Приједору одредио је материјално-финансијско вјештачење над рудником "Нова Љубија". Суд је ову одлуку донио на приједлог привременог стечајног управника Љиљане Мандић из Приједора, а у складу са Законом о стечају. Гордан Павловић, 4. марта ове године, као лице овлаштено за заступање рудника "Нова Љубија", поднио је овом суду приједлог за отварање стечајног поступка.

