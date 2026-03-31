Блануша се огласио о Вукоти Говедарици и дешавањима у Гацку

Аутор:АТВ
Коментари:5
Бранко Блануша, предсједник СДС, поручио је да се нико не треба бринути за ову странку осим њених чланова, те да је увјерен да ће се ствари са члановима Општинског одбора СДС у Гацку ускоро ријешити.
"Ако и евентуално има проблема биће ријешени. Не требају се други бринути за СДС. То ћемо ријешити на нашим страначким органима. Чули сте да људи у Гацку остају у странци да настављају радити, а што се тиче неких персоналних ствари око тога се увијек можемо договорити и то ријешити. Око тога не треба правити неку сензацију и посебну причу. На крају крајева о томе се разговара на органима странке", поручио је Бранко Блануша, предсједник СДС-а, за "Независне новине".
Подсјетимо, чланови Општинског одбора СДС из Гацка су 19. марта 2026. поднијели неопозиве оставке на републичке функције у странци, односно у Главном одбору и Скупштини партије, након што нико из те организације није добио мјесто у Предсједништву СДС-а.
Ипак, они су демантовали да то значи да напуштају партију, већ поручују да су ту одлуку замјерили предсједнику партије Бранку Блануши, кога сматрају директно одговорним за то што нико из Гацка није имао мјесто у Предсједништву.
