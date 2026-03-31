Додик најавио ново повећање плата, помоћ пензионерима и младима

Ми ћемо данас донијети одлуку да се пронађе могућност да се у септембру повећа плата буџетским корисницима за пет одсто, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Наравно, ту су и пензије. Размишљамо о једнократној помоћи пензионерима и младима у августу или септембру", рекао је Додик.
Он је навео да се на данашњој сједници разматра и питање најнижих пензија.
"Пензије су повећане у јануару, али планирамо и једнократно давање пензионерима. Међутим, морамо да видимо како да помогнемо пензионерима са најнижим пензијама и читава наша организација стоји иза тога", истакао је Додик.
Додик: СНСД предложио бесплатне уџбенике за основце и приправнички стаж од шест мјесеци
Он је навео да ће у наставку сједнице бити разговарано и смањењу камата на стамбене кредите младих.
"Данас ће нас министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић информисати о кретању и донијећемо одлуке како би се коначно ријешио проблем укидања ПДВ-а за прву некретнину", навео је Додик.
