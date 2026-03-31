Опадање водостаја и постепено смиривање бујичних токова

АТВ
31.03.2026 12:23

Мјерење водостаја ријеке
Фото: АТВ БЛ

У Републици Српској данас је забиљежено опадање водостаја и постепено смиривање бујичних токова, саопштено је из Јавне установе Воде Српске.

У опадању су водостаји ријека Уна, Сана, Гомјеница, Врбања, Врбас, Укрина, Усора, Босна и остали водотокови, осим Дрине у доњем току и ријеке Саве, гдје је забиљежен благи раст због дотока воде из притока.

На брани Дренова вода и даље отиче преко бетонског прелива, али је низводно ниво ријеке Вијаке знатно опао.

Ниво ријеке Укрине и канала Сава-Укрина на подручју Брода знатно је опао, као и ниво ријеке Лукавац у Семберији.

Црпне станице уз ријеку Саву раде са 50 одсто капацитета.

Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, у наредна три дана очекују се слабије падавине које не би требало знатније да утичу на стање водостаја.

У наредном периоду очекује се и постепено топљење снијега што ће, зависно од интензитета топљења, имати одређени утицај на стање водостаја.

Надлежне службе Јавне установе Воде Српске присутне су на терену и евидентирају стање водотокова и водозаштитних објеката након периода високих водостаја.

Најављено је да ће, чим се стекну повољни услови на терену, бити настављени сви започети радови с циљем заштите од поплава у Републици Српској.

