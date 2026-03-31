Истрага о смрти студенткиње у Београду: Полиција у Ректорату

Аутор:АТВ
Коментари:0
Полиција је данас, 31. марта, по захтјеву Вишег јавног тужилаштва у Београду, ушла у зграду Ректората Универзитета у Београду због свеобухватне истраге поводом смрти 25-годишње студенткиње и евентуалне неправилности у раду Ректората.
Како наводе медији у Србији припадници Управе криминалистичке полиције ушли у зграду Ректората, гдје провјеравају постојање необезбијеђених улаза ка Филозофском факултету и неправилности у раду Ректората.
"У току досадашњег прикупљања информација и доказа од саслушаних грађана, дошло се до података о постојању необезбијеђених улаза из зграде Ректората на Филозофски факултет", потврђено је РТС-у у Вишем јавном тужилаштву у Београду.
Тај улаз, а вјерује се да постоји и неколико других, није покривала ангажована фирма за обезбјеђење, већ одређени студенти и професори, каже извор РТС-а упућен у детаље истраге, указујући да све то представља безбједносни проблем.
"Такође, у току истраге показало се да не постоји евиденција када је страдала студенткиња ушла на Филозофски факултет и којим поводом", наводи РТС.
Детаљи трагедије и ток досадашње истраге
Подсјећамо, тијело студенткиње Филозофског факултета нађено је 26. марта испред Филозофског факултета. Полиција је, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду узела исказе и прикупила доказе у вези безбједносних пропуста на Филозофском факултету у Београду усљед којих је 26. марта око 22.40 часова на петом спрату тог факултета дошло до пожара који је изазван пиротехничким средствима, а потом и смрти студенткиње која је, како се сумња, скочила са петог спрата на плато испред факултета. Саслушан је и декан Филозофског факултета Данијел Синани и још неколико запослених.
Економија
Стабилизација ситуације ни на видику: Више од три милиона незапослених
Тужилаштво је наложило полицији да им током испитивања постави низ питања која се тичу безбједносних пропуста на Филозофском факултету, смрти студенткиње, уношења и складиштења пиротехнике у државној високо-школској установи и низ других питања која треба да дају одговор на питање ко је одговоран за трагедију, преноси Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
13
36
13
35
13
29
13
28
13
19
Тренутно на програму