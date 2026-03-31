Земљотрес у Србији, затресло се код овог града

Земљотрес магнитуде 2.5 степени Рихтера забиљежен је у уторак, 31. март 2026 у 05:16 часова, на подручју Србије.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је у близини Кладово, на око 18.3323 километара од његовог центра, при географским координатама ширине 44.56 и дужине 22.39.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 8 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
