Драма у Приштини: Урушио се пут, све пропало у огромну рупу!

АТВ
30.03.2026 16:03

Дио улице "Дон Штјефен Курти" у Приштини се урушио, што је значајно отежало кретање становницима те области.

Снимци са лица мјеста показују знатна оштећења на инфраструктури, док тачни узроци који су довели до урушавања пута још увијек нису познати.

Поводом ове ситуације реаговало је Регионално водоводно предузеће Приштина, које је саопштило да је усљед одрона земље оштећена и водоводна мрежа.

Како су објавили, због клизишта и оштећења на водоводној мрежи, снабдијевање водом је привремено обустављено у неколико улица док се квар не отклони.

Према саопштењу Водовода, ова одлука односи се на сљедеће улице: "Мехмет Шпенди", "Бислим Ислами", "Дон Штјефен Курти", "Кири", "Агим Продани", "Yмер Бyтyqи" и "Висар Тхаqи".

Предузеће је замолило грађане на разумијевање и стрпљење.

