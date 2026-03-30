Узнемирујући снимак премлаћивања Давида Ћирића

Аутор:АТВ
У Србији су у недјељу, 29. марта, одржани избори у десет локалних заједница, а забиљежено је више инцидената.
Један од најшокантнијих догодио се у Бору гдје је више нападача претукло једног човјека.
Како су медији у Србији извијестили претучен је Давид Ћирић, наводно активиста СНС-а.
На друштвеним мрежама се појавио узнемирујући снимак напада на којем се види како група мушкараца туче Ћирића.
Десетак особа најприје је окружило мушкарца, а потом почело да га удара.
March 30, 2026
March 30, 2026
Најновије
Најчитаније
