Туга: Преминула Емилија Деспотовић упркос лавовској борби

30.03.2026 08:24

Емилија Деспотовић
Фондација "Хуманост без граница" објавила је јуче тужну вијест да је Емилија Деспотовић (35) из Лесковца преминула након храбре борбе са раком грлића материце.

Емилија је неколико мјесеци имала повремена крварења, а након првих прегледа добила је терапију, али се стање није побољшало.

Папа тест и биопсија показали су промјене високог степена, а дијагноза је потврђена као Ц53 (карцином грлића материце). Због тога оперативни захват није био могућ, па је упућена на онколошко лијечење.

Спровела је 27 зрачења, 6 циклуса хемиотерапије и 30 брахитерапија.

Током лијечења суочила се са јаким нуспојавама: мучнинама, вртоглавицама, боловима и губитком апетита, али и даље је храбро водила своју борбу.

Сада је саопштена тужна вијест.

"Фондација - хуманост без граница изражава најдубље саучешће породици и пријатељима. Њена храброст и борба остају у нашим срцима, а њено име увијек ће бити дио наше хуманитарне породице. Почивај у миру, Емилија", навели су у саопштењу.

