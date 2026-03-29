Неизмјерна туга: Преминуо Немања који је дигао Србију на ноге

Аутор:АТВ
29.03.2026
21:53
Коментари:1
Немања Пешут, (20) из Инђије, изгубио је битку са раком, упркос лавовској борби и великој подршци локалне заједнице.
Немања Пешут се неколико мјесеци храбро борио са карциномом.
За његово лијечење у иностранству у Њемачкој и Русији, гдје се примјењују специјализовани третмани недоступни у Србији – укључила се готово цијела Инђија.
Спортски клубови, школе, позориште Артеље, кафићи, студенти, појединци, удружења и организације мјесецима су организовали акције како би обезбједили средства за Немањино лијечење.
Нажалост, Немања је изгубио битку, остављајући неизбрисив траг у заједници која се ујединила око њега, пише Блиц.
