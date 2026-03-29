Нова трагедија: Ватрогасци затекли језив призор на крову вагона

Аутор:АТВ
29.03.2026
17:48
Младић (25) погинуо је у недјељу кад га је на вагону код Панчевачког моста према незваничним информацијама ударила струја.
Ватрогасци су након доласка на мјесто несреће затекли језиву сцену.
Непомично тијело младића налазило се на крову напуштеног вагона изнад кога су видљиве жице под напоном.
Младић је према незваничним сазнањима задобио језиве повреде од којих је преминуо на мјесту несреће.
Истрага је у току.
