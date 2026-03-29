У Србији редовни локални избори у 10 локалних самоуправа

У Србији редовни локални избори у 10 локалних самоуправа
У Србији се одржавају редовни локални избори у 10 локалних самоуправа.

Грађани бирају скупштинске одборнике у Аранђеловцу, Бајиној Башти, Бору, Кладову, Књажевцу, Кули, Лучанима, Мајданпеку, Севојну и Смедеревској Паланци.

Највише листа, седам, учествује на изборима за одборнике Скупштине града Бора, док их је најмање у Кладову, гдје се за одборнике Скупштине општине надмећу три изборне листе.

Лука Дончић-13032026

Кошарка

Сада је званично: Суспендован Лука Дончић

Бирачка мјеста биће отворена од седам до 20 часова.

Више из рубрике

Познати бизнисмен Бранко Бабић повријеђен на ауто-путу

Србија

Познати бизнисмен Бранко Бабић повријеђен на ауто-путу

15 ч

0
Креће 10. априла: Нова правила за прелаз границе доносе и здравствену провјеру

Србија

Креће 10. априла: Нова правила за прелаз границе доносе и здравствену провјеру

16 ч

1
Мјесецима се храбро борила: Преминула мала Ема (6)

Србија

Мјесецима се храбро борила: Преминула мала Ема (6)

17 ч

0
Ивица Дачић

Србија

Дачић: Молитва је помогла да се вратим међу живе

21 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

14

30

Минић на терену: Обишао критична подручја у Пелагићеву

14

23

Ко највише профитира од помјерања казаљки на сату?

14

06

"Воде Српске": Најкритичније на ријеци Укрини, врх воденог таласа сутра ујутро

13

58

Мазалица подсјетио Суљагића: Израел није подржао њемачку резолуцију о "геноциду у Сребреници"

13

53

Прва фотографија Бранка Бабића из болнице

