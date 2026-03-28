Познати бизнисмен Бранко Бабић повријеђен на ауто-путу

Аутор:АТВ
28.03.2026
22:00
Коментари:0
Познати бизнисмен Бранко Бабић тешко је повријеђен на ауто-путу Београд-Ниш!
Како Телеграф незванично сазнаје, саобраћајка се догодила на Бегаљичком брду у смјеру ка Београду, а Бабић се налазио на мјесту сувозача у "мерцедесу" који је наводно излетио са пута и ударио у ограду.
На снимцима који су објављени на друштвеним мрежама види се уништена хауба и трагови крви на сједишту, али и поред пута.
"До несреће је дошло усљед лоших временских услова који су значајно отежали вожњу. Детаљи о стању и околностима удеса за сада нису у потпуности познати. Возачи се упозоравају на додатни опрез на путевима због неповољних временских прилика", наводи се у објави на Инстаграм страници утицај.тв.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму