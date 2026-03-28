Познати бизнисмен Бранко Бабић повријеђен на ауто-путу

28.03.2026

22:00

Познати бизнисмен Бранко Бабић тешко је повријеђен на ауто-путу Београд-Ниш!

Како Телеграф незванично сазнаје, саобраћајка се догодила на Бегаљичком брду у смјеру ка Београду, а Бабић се налазио на мјесту сувозача у "мерцедесу" који је наводно излетио са пута и ударио у ограду.

На снимцима који су објављени на друштвеним мрежама види се уништена хауба и трагови крви на сједишту, али и поред пута.

"До несреће је дошло усљед лоших временских услова који су значајно отежали вожњу. Детаљи о стању и околностима удеса за сада нису у потпуности познати. Возачи се упозоравају на додатни опрез на путевима због неповољних временских прилика", наводи се у објави на Инстаграм страници утицај.тв.

Саобраћајна незгода

biznismen

Бранко Бабић повријеђен

Више из рубрике

Креће 10. априла: Нова правила за прелаз границе доносе и здравствену провјеру

Србија

Креће 10. априла: Нова правила за прелаз границе доносе и здравствену провјеру

1 ч

0
Мјесецима се храбро борила: Преминула мала Ема (6)

Србија

Мјесецима се храбро борила: Преминула мала Ема (6)

3 ч

0
Ивица Дачић

Србија

Дачић: Молитва је помогла да се вратим међу живе

7 ч

2
Тијело жене пронађено у каналу

Србија

Тијело жене пронађено у каналу

9 ч

0

Водостај Врбаса тренутно

Водостај Врбање тренутно, 28. март

Возач из БиХ имао удес са електричним камионом, штета 400.000 евра

Ово ће вас шокирати: Ево због чега вам конобар уз кафу донесе чашу воде

