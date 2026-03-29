Сада је званично: Суспендован Лука Дончић

29.03.2026
Лука Дончић је у врхунској форми, али је и у проблему. Кошаркаш Лос Анђелес Лејкерса зарадио је 16. техничку грешку, због које му је потврђена суспензија.
Званично је потврђено да је Лука Дончић дефинитивно суспендован на једну утакмицу због чињенице да је у мечу против Бруклина зарадио 16. техничку грешку. То је саопштила НБА лига.
Словеначки репрезентативац неће играти Вашингтона у понедјељак. Осим што ће пропустити утакмицу, Дончићу ће са уговора бити скинуто приближно 264.000 долара.
Јесте ли помјерили казаљке? Почело љетње рачунање времена
Није ово једини проблем за Луку који је у сјајној форми у посљедње вријеме, пошто је до краја сезоне на одређеној врсти условне казне, па тако чим добије наредне двије техничке, биће суспендован на још једну утакмицу, а порашће и новчана казна.
Подсјетимо, Дончићу је прво досуђена 16. техничка грешка коју је добио послије вербалног дуела са Гогом Битадзеом, али ју је лига поништила послије жалбе Лејкерса. Ипак, нову нису успјели да пониште, која се десила на мечу са Бруклином, када је Дончић одгурнуо Зијера Вилијамса.
Она је дошла као посљедица инцидента са Заиром Вилијамсом у трећој четвртини.
Вилијамс је непримјерено славио изнуђен фаул у нападу и уносио се Луки у лице, због чега га је он га је гурнуо.
Ситуација се завршила тако што га је кошаркаш Нетса ударио шаком у лице, па су обојица зарадила техничке грешке.
Словеначки репрезентативац у посљедње вријеме игра у невјероватној форми.
У претходних 12 утакмица биљежи просјечно 39,7 поена уз 48,9% шута из игре (39,3% за три поена), уз 8,1 скок, 6,9 асистенција и 2,5 украдених лопти по мечу. У том периоду Лос Анђелес Лејкерси имају скор 11-1.
