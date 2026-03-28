Дончић шокиран: Што боље играм, то ми рејтинг више пада

АТВ

28.03.2026

15:17

Лука Дончић убацио 60 поена
Фото: Tanjug/AP Photo/Lynne Sladky

Лука Дончић не схвата како се одређују лидери у МВП трци.

И није Словенац једини.

У најновијем пресјеку НБА је пао са другог на четврто мјесто, упркос нестварним бројкама у посљедњих 12 утакмица.

Лука Дончић је у поменутом периоду водио Лос Анђелес Лејкерсе до 11 побједа, са просјеком од 39,7 поена, 8,1 скокова, 6,9 асистенција и 2,5 украдених лопти.

– Што боље играм, то ми рејтинг више пада, тако да не знам шта више могу да урадим – рекао је Дончић након утакмице против Бруклина.

На прво мјесто је тотално неочекивано избио Виктор Вембањама, други је Шеј Гилџес-Александер, а трећи је Никола Јокић.

Дончић ове сезоне има 33,6 поена, 8,3 асистенције и 7,8 скокова по утакмици, а Лејкерси су трећи на табели Западне конференције иза Оклахоме и Сан Антонија, а испред Денвера, преноси Курир.

