Дончић шокиран: Што боље играм, то ми рејтинг више пада

28.03.2026
Лука Дончић не схвата како се одређују лидери у МВП трци.
И није Словенац једини.
У најновијем пресјеку НБА је пао са другог на четврто мјесто, упркос нестварним бројкама у посљедњих 12 утакмица.
Лука Дончић је у поменутом периоду водио Лос Анђелес Лејкерсе до 11 побједа, са просјеком од 39,7 поена, 8,1 скокова, 6,9 асистенција и 2,5 украдених лопти.
– Што боље играм, то ми рејтинг више пада, тако да не знам шта више могу да урадим – рекао је Дончић након утакмице против Бруклина.
На прво мјесто је тотално неочекивано избио Виктор Вембањама, други је Шеј Гилџес-Александер, а трећи је Никола Јокић.
Дончић ове сезоне има 33,6 поена, 8,3 асистенције и 7,8 скокова по утакмици, а Лејкерси су трећи на табели Западне конференције иза Оклахоме и Сан Антонија, а испред Денвера, преноси Курир.
