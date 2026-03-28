Нова ноћ, нова доминација Николе Јокића - ВИДЕО

Аутор:АТВ
28.03.2026
08:28
Коментари:0
Српски центар Никола Јокић поново је био доминантна фигура на терену и предводио је свој Денвер до 47. побједе у сезони.
Пред Нагетсима је у ноћи између петка и суботе пала Јута Џез, коју су савладали резултатом 135:129.
Јокић је меч завршио са још једним спектакуларним трипл-даблом, уписао је 33 поена, 15 скокова и 12 асистенција, којим је екипу спасио бруке и пораза од претпосљедњег тима на табели. Ово је 31. пут ове сезоне да Јокић има двоцифрен учинак у три категорије.
Уз Јокића, сјајну партију пружио је и Џамал Мареј, који је уписао 31 поен и 14 асистенција. Значајан допринос дали су и Тим Хардавеј Џуниор са 21 поеном, Ерон Гордон са 17, као и Кем Џонсон, херој завршнице, са 12 поена.
У Јути су најефикаснији били Кајл Филиповски са 25 и Коди Вилијамс са 24 поена.
Тренутак који је обиљежио утакмицу догодио се на крају треће дионице. Српски центар је, уз звук сирене, погодио невјероватну тројку са скоро пола терена о таблу, што је изазвало одушевљење навијача и најавило велики преокрет његовог тима.
Претходно се Денвер питао у првој четвртини, када је преузео вођство ривалу и дошао до предности од 11 поена предности (37:26). Борили су се Нагетси и у читавом другом кварталу, али је Јута све јаче нападала, па је у посљедњем нападу успјела и да дође коначно до изједначења (62:62).
Гости су потом у другом полувремену потпуно преузели контролу над резултатом и у одлучујућој дионици су водили са 13 разлике (123:110), међутим, седам минута је било довољно Денверу да преокрене ситуацију и да слави.
Екипу је покренуо Џамал Мареј, у помоћ му је прискочио Ерон Гордон, а да би, на само крају, Кем Џонсон погодио важну тројку. Нагетси су имали плус три (132:129) 18 секунди до краја, а победу је осигурао Мареј, који је украо лопту и дао посљедњи кош.
Овом побједом, Денвер је дошао до скора 47-28 и држи четврту позицију у Западној конференцији, док је Јута са учинком 21-53 на 14. мјесту, пише Спортал.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
04
12
02
11
58
11
57
11
54
Тренутно на програму