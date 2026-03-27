Помјерена утакмица Барселона - Звезда!

27.03.2026

13:20

КК Црвена звезда
Фото: КК Црвена звезда

Кошаркашка утакмица 34. кола Евролиге између Барселоне и Црвене звезде, која је требало да буде започета у 20:30 овог петка, помјерена је за пола сата и стартоваће у 21 час.

Ову вијест објавила је Евролига путем својих званичних канала.

Како се наводи у краткој објави, логистичке потребе су разлога за одлагање, али није прецизирано тачно гдје је настао проблем, због ког се сусрет помјера.

Како год, дуел ће бити одигран током вечери.

Црвено-бијели су прије три дана савладали Басконију у Виторији и тако се одржали у солидној позицији у борби за топ шест и у одличној када је борба за плеј-ин у питању. Пут у Шпанији се наставља у хали Блауграна.

