Јокић побјеснио на жену усред меча, окренуо се ка њој послије сумњиве одлуке и свашта јој рекао

25.03.2026
07:27
Коментари:0
Кошаркаши Денвер Нагетса воде на полувремену утакмице против Финикса Санса 67:57 и налазе се у потпуној контроли меча. Посебно јер је Никола Јокић надомак трипл-дабл учинка...
Знао је пред овај сусрет Србин да му је потребно још 68 додавања за кошеве да би имао трипл-дабл просјек на крају кампање, или боље речено, били је познато, пошто Јокић јако често на придаје значај таквим подацима, па је у окршају у Аризони заблистао.
У све три категорије био је најбољи на паузи, те са 15 поена, 11 скокова и девет асистенције водио екипу, која је први пут повела у другој половини друге четвртине и до паузе стекла осетну предност.
Кошарка
У Денверу забринути због Николе Јокића
Ипак, један детаљ у првом полувремену посебно је привукао пажњу. Наиме, Никола се у првој дионици наљутио на жену која је судила Данику Баруди због одлуке да свира фаул.
Окренуо се Србин ка њој, изустио неколико ријечи, и на крају за све добио и техничку. Како је то изгледало погледајте испод.
Jokic is GOING OFF on the lady ref 👀 pic.twitter.com/5unj8NL7r6— BrickCenter (@BrickCenter_) March 25, 2026
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Фудбал
11 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
10
55
10
52
10
49
10
22
10
16
Тренутно на програму