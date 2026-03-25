Јокић побјеснио на жену усред меча, окренуо се ка њој послије сумњиве одлуке и свашта јој рекао

25.03.2026

07:27

Кошаркаши Денвер Нагетса воде на полувремену утакмице против Финикса Санса 67:57 и налазе се у потпуној контроли меча. Посебно јер је Никола Јокић надомак трипл-дабл учинка...

Знао је пред овај сусрет Србин да му је потребно још 68 додавања за кошеве да би имао трипл-дабл просјек на крају кампање, или боље речено, били је познато, пошто Јокић јако често на придаје значај таквим подацима, па је у окршају у Аризони заблистао.

У све три категорије био је најбољи на паузи, те са 15 поена, 11 скокова и девет асистенције водио екипу, која је први пут повела у другој половини друге четвртине и до паузе стекла осетну предност.

У Денверу забринути због Николе Јокића

Ипак, један детаљ у првом полувремену посебно је привукао пажњу. Наиме, Никола се у првој дионици наљутио на жену која је судила Данику Баруди због одлуке да свира фаул.

Окренуо се Србин ка њој, изустио неколико ријечи, и на крају за све добио и техничку. Како је то изгледало погледајте испод.

