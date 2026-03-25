Ирак званично улази у рат на страну Ирана

25.03.2026
07:11
Коментари:0
Ирачке оружане снаге и Ирачки савјет за националну сигурност дали су Снагама народне мобилизације (ПМФ) пуно овлаштење за одговарање на америчке и израелске нападе, што практично представља формално зелено свјетло за улазак у рат.
Ирак је истовремено позвао америчког вршиоца дужности амбасадора због удара Сједињених Америчких Држава (САД) на положаје ПМФ-а, преноси Источни фронт канал на Телеграму.
Снаге народне мобилизације (ПМФ) су паравојни савез састављен од десетина милицијских група, од којих је већина про-ирански оријентирана. Формално су интегрисане у ирачке сигурносне снаге 2016. године, но оперативно остају ближе Техерану него Багдаду. Одлука Ирачког савјета за националну сигурност представља значајну ескалацију јер Ирак досад није званично одобравао ПМФ-ове нападе на америчке трупе, који су се одвијали без формалног државног покрића.
Сједињене Америчке Државе (САД) појачале су ударе на Ирак 24. марта, убивши више од 20 особа усред извјештаја о дјелимичном повлачењу америчких снага из земље. Снаге народне мобилизације (ПМФ) саопштиле су да је у нападима погинуло 15 њихових припадника, а циљ је био командни штаб у западној провинцији Ал-Анбар.
У каснијем нападу погођена је резиденција лидера ПМФ-а Фалиха ал-Фајада у Мосулу, коју користи само током посјета граду. Ал-Фајад у тренутку удара није био присутан. У одвојеном нападу балистичким ракетама у ирачком Курдистану погинуло је шест припадника снага Пешмерге. Амерички авиони А-10 Вартог забиљежени су како митраљирају положаје про-иранских милиција у близини Мосула.
ПМФ, иако формално интегрисан у ирачке регуларне оружане снаге од 2016. године, укључује и наоружане фракције блиске Ирану. Напади су услиједили дан након што је Ирачки савјет за националну сигурност ПМФ-у дало пуно овлаштење за одмазду против Сједињених Америчких Држава и Израела, чиме је Багдад ефективно увучен у формални сукоб.
