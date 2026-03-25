Ирак званично улази у рат на страну Ирана

25.03.2026

07:11

Ирачке оружане снаге и Ирачки савјет за националну сигурност дали су Снагама народне мобилизације (ПМФ) пуно овлаштење за одговарање на америчке и израелске нападе, што практично представља формално зелено свјетло за улазак у рат.

Ирак је истовремено позвао америчког вршиоца дужности амбасадора због удара Сједињених Америчких Држава (САД) на положаје ПМФ-а, преноси Источни фронт канал на Телеграму.

Снаге народне мобилизације (ПМФ) су паравојни савез састављен од десетина милицијских група, од којих је већина про-ирански оријентирана. Формално су интегрисане у ирачке сигурносне снаге 2016. године, но оперативно остају ближе Техерану него Багдаду. Одлука Ирачког савјета за националну сигурност представља значајну ескалацију јер Ирак досад није званично одобравао ПМФ-ове нападе на америчке трупе, који су се одвијали без формалног државног покрића.

војска хрватска

Регион

Хрватски војници евакуисани из Ирака

Сједињене Америчке Државе (САД) појачале су ударе на Ирак 24. марта, убивши више од 20 особа усред извјештаја о дјелимичном повлачењу америчких снага из земље. Снаге народне мобилизације (ПМФ) саопштиле су да је у нападима погинуло 15 њихових припадника, а циљ је био командни штаб у западној провинцији Ал-Анбар.

У каснијем нападу погођена је резиденција лидера ПМФ-а Фалиха ал-Фајада у Мосулу, коју користи само током посјета граду. Ал-Фајад у тренутку удара није био присутан. У одвојеном нападу балистичким ракетама у ирачком Курдистану погинуло је шест припадника снага Пешмерге. Амерички авиони А-10 Вартог забиљежени су како митраљирају положаје про-иранских милиција у близини Мосула.

Доналд Трамп-120032026

Свијет

Трамп: Побиједили смо у рату против Ирана

ПМФ, иако формално интегрисан у ирачке регуларне оружане снаге од 2016. године, укључује и наоружане фракције блиске Ирану. Напади су услиједили дан након што је Ирачки савјет за националну сигурност ПМФ-у дало пуно овлаштење за одмазду против Сједињених Америчких Држава и Израела, чиме је Багдад ефективно увучен у формални сукоб.

Град Ал-Камишли на граници Турске и Сирије забиљежио је незадовољство радом нове владе. Полиција новог режима напустила је град, остављајући подручје несигурним.

Прочитајте више

Иран фотографијом исмијао Доналда Трампа

Свијет

Иран фотографијом исмијао Доналда Трампа

17 ч

0
Ова земља је прва прогласила ванредно енергетско стање због рата у Ирану

Свијет

Ова земља је прва прогласила ванредно енергетско стање због рата у Ирану

19 ч

0
Хормушки мореуз

Економија

Иран почео наплаћивати пролаз кроз Хормушки мореуз, цијена папрена

22 ч

0
Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: Драматични догађаји ─ стручњаци кажу да је ово трећи свјетски рат

23 ч

0

Више из рубрике

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Нећу дозволити да ЕУ пљачка Мађаре

12 ч

0
Малољетник убио двије жене у средњој школи

Свијет

Малољетник убио двије жене у средњој школи

12 ч

0
Флорида је од данас центар консалтинга: Pollies 26 окупио око хиљаду учесника

Свијет

Флорида је од данас центар консалтинга: Pollies 26 окупио око хиљаду учесника

12 ч

0
Срушио се авион у Колумбији

Свијет

Најмање 69 погинулих у паду војног авиона

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

56

Спасавање посрнуле дипломатије: Продаја "браће" за подршку запада

10

55

Хапшење у Бањалуци: Алкохол, непрописно паркирање и повријеђен полицајац

10

51

Земљотрес погодио БиХ: Добро се затресло

10

49

Исповијест храбре раднице која је савладала пљачкаша: Не бојим се, ударио ме је у главу

10

22

Занијели се на гробљу! Мушкарац потпуно наг, а жена сједи на споменику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner