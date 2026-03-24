Трамп: Побиједили смо у рату против Ирана

- Сви лидери су им нестали. Нико не зна с ким да разговара. Али ми заправо разговарамо са правим људима, а они толико желе да постигну договор. Немате појма колико очајнички желе да постигну договор, али видјећемо шта ће се десити - рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући, преноси Скај њуз.

Према његовим ријечима, ирански представници који разговарају са америчким тимом то чине "веома разумно".

Трамп је додао да САД у преговорима представљају специјални изасланици Џаред Кушнер и Стив Виткоф, као и амерички државни секретар Марко Рубио и потпредсједник САД Џеј Ди Венс.

- Друга страна жели да склопи договор. Ко не би на њиховом мјесту? Морнарица им је нестала, ваздухопловство, комуникације, сви ПВО системи, ракете. Можете ли да наведете једну ствар која није уништена или која добро функционише? Ми слободно летимо изнад Техерана, можемо да радимо шта год пожелимо - рекао је амерички предсједник.

Он је критиковао извјештавање појединих медија у САД, рекавши да шире "лажне вијести".

- Читате Њујорк тајмс, и као да не добијамо рат у коме Иран нема морнарицу и ваздухопловство, ништа. Ми буквално имамо авионе који лете изнад Техерана и других дијелова земље. Они не могу да ураде ништа поводом тога - рекао је он.

Кад је ријеч о Ормуском мореузу, Трамп је рекао да је Иран дао "велики поклон" САД-у.

На питање новинара зашто преговара са Ираном ако не вјерује њиховим представницима, Трамп је рекао: "зато што ће склопити договор".

- Јуче су урадили нешто што је заправо било невјероватно. Дали су нам поклон, а поклон је стигао данас. Био је то веома велики поклон вриједан огромне количине новца, и нећу вам рећи шта је тај поклон, али је била веома значајна награда. То ми је значило једно - имамо посла са правим људима - рекао је Трамп, додајући да је поклон повезан са нафтом и гасом.