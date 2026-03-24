Трамп: Побиједили смо у рату против Ирана

Аутор:

АТВ

24.03.2026

20:18

Коментари: 1

1
Доналд Трамп
Фото: Таnjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио су Сједињене Америчке Државе побиједиле у рату против Ирана, додавши да се Иран сложио да никад у будућности не посједује нуклеарно наоружање.

- Сви лидери су им нестали. Нико не зна с ким да разговара. Али ми заправо разговарамо са правим људима, а они толико желе да постигну договор. Немате појма колико очајнички желе да постигну договор, али видјећемо шта ће се десити - рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући, преноси Скај њуз.

hormuski moreuz 1

Свијет

СБ УН расправља о заштити пловидбе кроз Ормуски мореуз

Према његовим ријечима, ирански представници који разговарају са америчким тимом то чине "веома разумно".

Трамп је додао да САД у преговорима представљају специјални изасланици Џаред Кушнер и Стив Виткоф, као и амерички државни секретар Марко Рубио и потпредсједник САД Џеј Ди Венс.

- Друга страна жели да склопи договор. Ко не би на њиховом мјесту? Морнарица им је нестала, ваздухопловство, комуникације, сви ПВО системи, ракете. Можете ли да наведете једну ствар која није уништена или која добро функционише? Ми слободно летимо изнад Техерана, можемо да радимо шта год пожелимо - рекао је амерички предсједник.

У Врању обиљежавање Дана сјећања

Србија

Обиљежавање Дана сјећања у Врању, присуствују Вучић и Додик

Он је критиковао извјештавање појединих медија у САД, рекавши да шире "лажне вијести".

- Читате Њујорк тајмс, и као да не добијамо рат у коме Иран нема морнарицу и ваздухопловство, ништа. Ми буквално имамо авионе који лете изнад Техерана и других дијелова земље. Они не могу да ураде ништа поводом тога - рекао је он.

Кад је ријеч о Ормуском мореузу, Трамп је рекао да је Иран дао "велики поклон" САД-у.

На питање новинара зашто преговара са Ираном ако не вјерује њиховим представницима, Трамп је рекао: "зато што ће склопити договор".

Лото / Лутрија

Друштво

Извучени Лото бројеви: Резултати 24. кола

- Јуче су урадили нешто што је заправо било невјероватно. Дали су нам поклон, а поклон је стигао данас. Био је то веома велики поклон вриједан огромне количине новца, и нећу вам рећи шта је тај поклон, али је била веома значајна награда. То ми је значило једно - имамо посла са правим људима - рекао је Трамп, додајући да је поклон повезан са нафтом и гасом.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Доналд Трамп

Америка

Иран

Коментари (1)
Прочитајте више

ТикТок уводи нове формате огласа

Наука и технологија

ТикТок уводи нове формате огласа

1 ч

0
Svađa partneri

Љубав и секс

Ово је пресудан тренутак у коме већина веза пукне

2 ч

0
Бијељина

Градови и општине

Проблеми у Бијељини се само гомилају

2 ч

0
Расплесани деда у Цазину поправио дан хиљадама људи

Занимљивости

Хиљаде људи одушевљене видео снимком из Крајине

2 ч

1

Више из рубрике

СБ УН расправља о заштити пловидбе кроз Ормуски мореуз

Свијет

СБ УН расправља о заштити пловидбе кроз Ормуски мореуз

1 ч

0
Експлозија у рафинерији у Тексасу

Свијет

Узбуна у Америци: Експлозија у рафинерији, људи хитно евакуисани

4 ч

0
Насилно упао у салу, хтио да прекине операцију дјевојке

Свијет

Насилно упао у салу, хтио да прекине операцију дјевојке

4 ч

0
Аеродром Меминген

Свијет

Драма на аеродрому због путника који је кренуо за Бањалуку

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

48

Виц дана: Колега, пробудите се

21

44

Најмање 69 погинулих у паду војног авиона

21

28

Патријарх Порфирије: Без изузетка смо се нашли у ратном пламену

21

15

Пјевачица била код Зорице и Кемиша на вечери: ''Нећу о томе - расплакаће ме''

21

10

Додик: НАТО агресијом учињена историјска неправда

