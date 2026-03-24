Ово је пресудан тренутак у коме већина веза пукне

24.03.2026

19:45

Svađa partneri
Фото: RDNE Stock project/Pexels

Сви парови се свађају. Сукоб је нормалан, а често и здрав, у везама. Међутим, сви воле и да побиједе.

Када се свађате око нечега важног, губитак је посебно тежак. Али губљење свађе са партнером није због тога што не добијате оно што желите. То је када веза падне у други план у односу на проблем који је пред вама. То је када престанете да себе видите као тим и почнете да стављате свој его на прво мјесто.

Не видите свог партнера као сарадника, већ као такмичара, и то је, према ријечима Шерил Гроскопф, лиценцираног брачног и породичног терапеута, тренутак када заиста губите борбу.

- Већина парова мисли да губи борбу на самом крају када дођете до мисли о раскиду. Али стварни „губитак“ се дешава раније. То је када нервни систем једне особе пређе са покушаја повезивања на покушај заштите - објаснила је она за Хуфф Пост.

- Разговор тада постаје мање о рјешењу, а више о одбрани. Не борите се да се осјећате блиско - борите се да се осјећате добро. А када обје особе пређу у режим заштите? Више се не повезују. Реагују. Разговор се можда наставља, али веза је већ нестала. То је тренутак када већина парова заправо губи борбу - само то не схватају у том тренутку.

Лоше навике које прекидају везу

Чак и парови са најбољим намјерама могу упасти у обрасце који тихо нарушавају комуникацију.

- Ове навике често изгледају мирно или регулисано на површини — али су заправо самозаштитни потези који блокирају праву интимност.

Слушање као оружје

- Дозвољавате другој особи да говори, али то заправо не прихватате, прикупљате податке како бисте могли да одговорите „тачно“ или да се браните. Можда изгледа регулисано, али није релационо, преносе Новости Магазин.

