Logo
Large banner

"Игра престола" у Гацку

Аутор:

Бојан Носовић

24.03.2026

19:29

Коментари:

0
Гацко Скупштина
Фото: АТВ

Нико ни са ким, тако би се најбоље могла описати гатачка политичка сцена. ДНС је тас на ваги, али га очигледно нико не жели. СДС је пробао па се покајао и наљутио, а све због како кажу удара на буџет и стампеда запошљавања

"ДНС је нас звао званично једном и три пута незванично, ниједном нисмо прихватили разговоре. Али неће ни СНСД са ДНС-ом, па ко ће са ким? У то не улазим, ја сам спреман да радим на начин да нема скупштинске већине", рекао је Вукота Говедарица, начелник Општине Гацко, СДС.

А онда су се ДНС-овци ухватили за главу па писали осталим. Хвала, али не - одговорено им је из СНСД-а.

"Није прави тренутак за прављење нове већине с обзиром на протекла дешавања. Сматрам да је грађанима тога доста. Треба да радимо за добробит грађана а не само за личне интересе", рекла је Ивана Маљевић, шеф Клуба СНСД-а у СО Гацко.

Одборници клуба СПС-Демос-Прва СДС кажу да су у коалицији само са народом, политичке калкулације их не занимају.

"Ово није ни да ни не, ово је неко питање од милион долара које се сада поставља у овом граду. Ми од старта нисмо учествовали у овој саги, нити у једној епизоди ове саге око игре престола у Гацку", рекао је Никола Пушара, одборник Прва СДС у СО Гацко.

Огњен Бодирога и Небојша Вукановић

Република Српска

Да ли ће опозиционари заједнички дјеловати?

Скупштинска већина на папиру постоји, али не функционише каже предсједник гатачког парламента и кадар ДНС-а. Синишу Мандића много не потреса чињеница да их нико не жели.

"Политика је таква може свако да преговара са сваким и да договара. Када будемо имали на папиру 10 потписа нове или старе скупштинске већине овај парламент те ће функционисати", рекао је Синиша Мандић, председник СО Гацко, ДНС.

ДНС је у Скупштину ушао са једним одборником, узео још два од СПС па запосје предсједавајући сто и неке директорске фотеље. Пробали су са СНСД-ом па са СДС-ом али је све било кратког даха. Сада траже сламку спаса, потрагом командује предсједник ОО и први гатачки синдикалац Жељко Тепавчевић али је јасно да устаљене играрије "са сваким и на свим странама" сада не пролазе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Gacko

skupština

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Због раста цијена горива поскупљује такси

Градови и општине

Због раста цијена горива поскупљује такси

4 ч

0
Гатачки СНСД одбио коалицију са ДНС-ом, ништа од нове већине

Градови и општине

Гатачки СНСД одбио коалицију са ДНС-ом, ништа од нове већине

1 д

0
Општина одлучила: И ове године бесплатан возачки испит за све "вуковце"

Градови и општине

Општина одлучила: И ове године бесплатан возачки испит за све "вуковце"

1 д

0
Дом пензионера Приједор

Градови и општине

Приједор: Дом за старија лица успјешно санирао дугове и покренуо инвестиције

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

48

Виц дана: Колега, пробудите се

21

44

Најмање 69 погинулих у паду војног авиона

21

28

Патријарх Порфирије: Без изузетка смо се нашли у ратном пламену

21

15

Пјевачица била код Зорице и Кемиша на вечери: ''Нећу о томе - расплакаће ме''

21

10

Додик: НАТО агресијом учињена историјска неправда

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner