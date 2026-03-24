"Игра престола" у Гацку

Аутор:Бојан Носовић
24.03.2026
19:29
Коментари:0
Нико ни са ким, тако би се најбоље могла описати гатачка политичка сцена. ДНС је тас на ваги, али га очигледно нико не жели. СДС је пробао па се покајао и наљутио, а све због како кажу удара на буџет и стампеда запошљавања
"ДНС је нас звао званично једном и три пута незванично, ниједном нисмо прихватили разговоре. Али неће ни СНСД са ДНС-ом, па ко ће са ким? У то не улазим, ја сам спреман да радим на начин да нема скупштинске већине", рекао је Вукота Говедарица, начелник Општине Гацко, СДС.
А онда су се ДНС-овци ухватили за главу па писали осталим. Хвала, али не - одговорено им је из СНСД-а.
"Није прави тренутак за прављење нове већине с обзиром на протекла дешавања. Сматрам да је грађанима тога доста. Треба да радимо за добробит грађана а не само за личне интересе", рекла је Ивана Маљевић, шеф Клуба СНСД-а у СО Гацко.
Одборници клуба СПС-Демос-Прва СДС кажу да су у коалицији само са народом, политичке калкулације их не занимају.
"Ово није ни да ни не, ово је неко питање од милион долара које се сада поставља у овом граду. Ми од старта нисмо учествовали у овој саги, нити у једној епизоди ове саге око игре престола у Гацку", рекао је Никола Пушара, одборник Прва СДС у СО Гацко.
Република Српска
Да ли ће опозиционари заједнички дјеловати?
Скупштинска већина на папиру постоји, али не функционише каже предсједник гатачког парламента и кадар ДНС-а. Синишу Мандића много не потреса чињеница да их нико не жели.
"Политика је таква може свако да преговара са сваким и да договара. Када будемо имали на папиру 10 потписа нове или старе скупштинске већине овај парламент те ће функционисати", рекао је Синиша Мандић, председник СО Гацко, ДНС.
ДНС је у Скупштину ушао са једним одборником, узео још два од СПС па запосје предсједавајући сто и неке директорске фотеље. Пробали су са СНСД-ом па са СДС-ом али је све било кратког даха. Сада траже сламку спаса, потрагом командује предсједник ОО и први гатачки синдикалац Жељко Тепавчевић али је јасно да устаљене играрије "са сваким и на свим странама" сада не пролазе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
3 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму