Општина одлучила: И ове године бесплатан возачки испит за све "вуковце"

23.03.2026

11:18

Општина Источно Ново Сарајево и ове године ће у потпуности финансирати полагање возачког испита за све вуковце Средње школе "28. јуни" и Средњошколског центра "Источна Илиџа" који имају пребивалиште на подручју ове локалне заједнице.

Општина Источно Ново Сарајево и ове године наставља праксу подршке најбољим ученицима и већ трећу годину заредом у потпуности финансира полагање возачког испита за све вуковце.

За ученике који су одлични, али нису завршили све разреде са просјеком 5,00, обезбијеђено је суфинансирање 50 одсто трошкова.

"Труд и залагање се препознају и награђују", поручују из Општинске управе.

Више информација о начину пријаве и роковима могу се пронаћи на званичној страници општине Источно Ново Сарајево.

