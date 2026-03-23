Вулић: Под плаштом смањења акциза Савјету министара дају се нова овлаштења

23.03.2026

11:01

Коментари:

0

0
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком Дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић указала је да се у Приједлогу закона о допуни Закона о акцизама у БиХ под плаштом привременог смањење акциза дају нова овлаштења Савјету министара.

"У Приједлогу закона, под плаштом привременог смањења акциза, заправо је скривена суштина, давање нових овлаштења Савјету министара умјесто владама Републике Српске и ФБиХ", написала је Вулићева на Иксу.

Она је објавила приједлог измјена које подразумијевају нови члан закона "Привремено укидање или смањење акцизе на нафтне деривате".

Према овом члану у случају поремећаја тржишта или другог оправданог разлога Савјет министара може донијети одлуку о привременом укидању или смањењу износа акцизе на нафтне деривате.

