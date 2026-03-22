Хаос у Стоцу: Сукоб више десетина људи, носили обиљежја тзв. "Армије БиХ"

СРНА

22.03.2026

21:00

У Стоцу је вечерас дошло до сукоба већег броја лица и нарушавања јавног реда и мира у већем обиму, изјавила је Срни портпарол МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона Илијана Милош.

Она је навела да је до сукоба дошло у 18.30 часова, те да је полиција изашла на терен и интервенисала.

"Стање је под контролом и под надзором полиције. Више информација биће доступно током сутрашњег дана", истакла је Милош.

Улице Стоца тренутно су преплављене интервентном полицијом, док се чекају званичне информације о броју повријеђених и приведених учесника сукоба.

Према неслужбеним информацијама, до сукоба је дошло када се више стотина људи, већином Бошњака, окупило на кружном току на улазу у Столац са ратним обиљежјима такозване Армије БиХ, а наводно су покушали исписати и одређене "патриотске поруке".

Окупљању и инциденту је претходило осликавање мурала посвећеног Вуковару, који је оштећен током претходне ноћи.

