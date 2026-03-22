Превозници у блокадама, министар јасан: Ако не пусте цистерне, биће проблема!

Аутор:АТВ
22.03.2026
19:10
Коментари:2
Превозници најављују обуставу рада већ од 7 часова и блокаде на свим граничним прелазима.
Из Конзорцијума „Логистика“ поручују да ће на терену бити између 50 и 200 камиона по прелазу, уз поруку - стрпљење је на измаку. Кључни захтјеви:
"Остајемо чврсто, најчвршће што може бити уз захтјеве превозника из простог разлога што од прошлог протеста институције су обећале да ће ријешити добар дио наших проблема, међутим ништа се није десило и морали смо доћи до нових блокада", рекао је Јово Цвијић, Комби транс д.о.о.
Превозници обећавају да неће бити потпуне блокаде: путнички саобраћај остаје проходан, као и прелазак границе за хитне службе, ватрогасце и возила која превозе лијекове и медицинску опрему.
Како не би дошло до потешкоћа у снабдијевању, министар трговине и туризма Српске апелyје на превознике из БиХ да уколико дође до блокада пропуштају цистерне са горивом.
"Уколико их не пропусте ти проблеми ће бити велики и они ће имати проблема тако да нећемо моћи да урадимо ништа ни из каквих других извора, нећемо моћи то да намиримо и да имамо не знам какве резерве то не би могли намирити", рекао је Нед Пуховац, министар трговине и туризма Републике Српске.
Блокада граница и протест превозника представљају директан напад на економску стабилност Републике Српске и пријетњу нормалном функционисању друштва, став je Унијe послодаваца Републике Српске. Сматрају да је сада тренутак за хитну и одлучну реакцију свих надлежних институција.
"Очекујемо од институција Републике Српске и БиХ да проводе прије свега уставе у БиХ и законе на начин да се омогући слобода кретања људи и роба и том сегменту очекујемо да се све активности које иду у правцу да угрозе живот људи у БиХ буду спријечене. У овом тренутку више од 20 хиљада радника у прерађивачкој индустрији је угрожено блокадама саобраћаја, односно граничних прелаза. Уколико поново дође до блокада може ce очекивати да ће у наредном периоду доћи не само до угрожавања пословања него и до отпуштања људи", рекао је Саша Аћић, предсједник Уније послодаваца Републике Српске.
Од најављених протеста страхују и привредници. Директор Творнице обуће "Бема" каже да реални сектор који држави доноси девизне приливе стријепи од нових блокада. Само у јануару Бема је имала штету око 200 хиљада КМ.
"Ја њих као Бога молим да то не раде, јер су нама наши партнери најавили пенале за неиспоручену робу, први пут су нам опростили. Нек блокирају тамо Савјет министара, куће гдје станује Форто и ти остали људи, Конаковић, а не нас привреднике, ми смо ионако на издисају. Ми одвеземо камион, па чекамо да наплатимо 45 дана, сваки дан одгађања, плус пенали,а коме ћу ја фактурисати те пенале", рекао је Маринко Умичевић, директор Творнице обуће „Бема“.
Превозници стрпљења више немају. Сматрају да је ситуација достигла ниво који директно угрожава опстанак великог броја превозника, стабилност ланаца снабдијевања и око 20 хиљада радних мјеста.
