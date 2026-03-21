Сорека о преговорима БиХ и ЕУ: Двије године без напретка

Аутор:АТВ
21.03.2026
11:39
Коментари:0
Двије године након што је Европски савјет одобрио отварање приступних преговора са БиХ, тај процес није значајније напредовао, а земља се суочава са ризиком да пропусти још једну кључну прилику на европском путу, упозорио је шеф Делегације ЕУ у БиХ Луиђи Сорека.
Он је подсјетио да су приступни преговори најбољи механизам за рјешавање дуготрајних изазова у БиХ, укључујући јачање демократских институција, владавину права и економски напредак, те истакао да је изостала потребна политичка воља за њихову реализацију.
"Двије године касније, умјесто новог почетка, чини се да је на помолу још једна пропуштена прилика", навео је Сорека у колумни објављеној на страници Делегације.
Сорека је нагласио да ЕУ жели БиХ као чланицу, али да власти морају показати већу посвећеност, јер нечињење води споријим интеграцијама, пропуштеним реформама и ризику губитка до 976,6 милиона евра из Плана раста, који би могли побољшати животни стандард грађана.
"Не можемо жељети чланство ове земље више него што то желе домаће власти", поручио је Сорека.
Сорека наводи да је реформска агенда усвојена, али да кључни кораци и њена примјена још нису завршени, те истиче да је неопходно обновити политичку вољу како БиХ не би додатно заостајала за регионом, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
13
08
12
57
12
52
12
42
12
40
Тренутно на програму