Упозорење бх. грађанима који путују у ЕУ: Бићете враћени са границе ако...

Аутор:АТВ
20.03.2026
09:47
Коментари:0
Почетак пуне примјене ЕЕС система уласка у Европску унију, односно земље Шенгена од наредног мјесеца осим што доноси новине у начину преласка границе указује и на важно питање о којем грађани морају да воде рачуна.
Грађани Босне и Херцеговине упозорени су да ће им због електронске примјене новог начина уласка у земље Европске уније, односно Шенгена, чиме је додатно појачан надзор, бити одбијен улазак уколико им је рок валидности пасоша краћи од 90 дана.
Зато им се указује да прије кретања на пут требају правовремено да провјере своје документе.
Рок важења пасоша мора бити најмање три мјесеца дуже од намјераваног датума одласка с територије Европске уније.
То значи да само по себи није довољно да рок ваљаности пасоша буде још 90 дана, како би улазак у ЕУ, у овом случају у Хрватску био одобрен.
"Гранична полиција БиХ није надлежна за питања уласка и боравка у другим земљама. За све увјете уласка и боравка у земљи у коју путујете требало би се обратити надлежним органима те земље који ће вам дати тачне информације о увјетима уласка и боравка у тој земљи", одговор је Граничне полиције Босне и Херцеговине на питање да ли се може путовати у земље Европске уније с пасошем који истиче за мање од три мјесеца.
И ако се прође граница Босне и Херцеговине, то не значи да ће бити одобрен улазак у сусједну државу, у овом случају у Хрватску као чланицу ЕУ.
Из Граничне полиције Босне и Херцеговине наводе како се на рок важења докумената посебно мора водити рачуна приликом преласка границе управо са Хрватском, јер у случају да пасош и истиче за мање од три мјесеца, а путује се примјерице према Црној Гори, Србији, Албанији, Косову или Сјеверној Македонији путовање се може наставити с обзиром да је то могуће реализовати са важећом личном картом.
Зато, упозорава се, важна провјера важења личних докумената прије кретања на пут како би се избјегле непријатности, односно задржавања и враћања са граничних прелаз, преноси Слободна Босна.
Занимљивости
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
10
30
10
23
10
21
10
17
10
17
Тренутно на програму