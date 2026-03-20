Судија Уставног суда ФБиХ Борис Барун поднио оставку

20.03.2026

19:33

Коментари:

0
Судија Уставног суда ФБиХ Борис Барун поднио оставку

Судија Борис Барун поднио је оставку на функцију Уставног суда Федерације БиХ због приватно-здравствених разлога.

О својој одлуци Барун је дописом обавијестио Дом народа Федерације БиХ, који потврђује кандидате за судије Уставног суда.

"У складу с одредбама Устава Федерације БиХ, сматрам се обвезним информисати Вас да је Уставни суд ФБиХ 10. марта 2026. године прихватио моју оставку на дужност судије, коју сам поднио из приватно-здравствених разлога", навео је Барун.

Барун је на позицију судије Уставног суда изабран 22. априла 2025. године. У својој биографији је навео да је био заступник ХДЗ, што је изазивало одређене полемике у вези с функцијом коју је обнашао.

