Судија Уставног суда ФБиХ Борис Барун поднио оставку

20.03.2026
19:33
Судија Борис Барун поднио је оставку на функцију Уставног суда Федерације БиХ због приватно-здравствених разлога.
О својој одлуци Барун је дописом обавијестио Дом народа Федерације БиХ, који потврђује кандидате за судије Уставног суда.
"У складу с одредбама Устава Федерације БиХ, сматрам се обвезним информисати Вас да је Уставни суд ФБиХ 10. марта 2026. године прихватио моју оставку на дужност судије, коју сам поднио из приватно-здравствених разлога", навео је Барун.
Барун је на позицију судије Уставног суда изабран 22. априла 2025. године. У својој биографији је навео да је био заступник ХДЗ, што је изазивало одређене полемике у вези с функцијом коју је обнашао.
