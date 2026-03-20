Отворено писмо Вулићеве и Којића: Амбасаде да се изјасне о исказивању непријатељства према Србима

Посланици СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић и Милорад Којић у отвореном писму амбасадама у БиХ истакли су да очекују јасно и недвосмислено изјашњење поводом инцидента у Парламентарној скупштини 16. марта, у којем су новинари из Федерације БиХ исказали отворено непријатељски однос и нетрпељивост према њима.
Наводи се да инцидент, у којем су новинарима из ФБиХ српске представнике означили као "четнике", представља озбиљно нарушавање достојанства институције и основних принципа демократског дјеловања.
- Јавно обраћање новинара, у којем су изабрани представници означени као "четници прави", не представља пуко вриједносно или историјско одређење, већ грубу и искривљену квалификацију усмјерену ка дискредитацији и искључивању - истиче се у писму.
Вулићева и Којић указују да оваква формулација јасно имплицира став да као представници српског народа нису пожељни нити равноправни у институцијама, чиме се исказује отворено непријатељски однос и нетрпељивост.
- Управо у томе лежи њена тежина и опасност јер ствара атмосферу неизвјесности у којој је немогуће предвидјети у ком правцу могу кренути даље реакције. Посебно забрињава што овај инцидент не дјелује као изолован случај, већ као одраз ширег амбијента у којем се оваква реторика толерише - истиче се у писму у које је Срна имала увид.
Додаје се да у таквим околностима пленарне сједнице Парламентарне скупштине БиХ све више попримају карактер догађаја високог ризика.
- Као изабрани представници, све чешће долазимо у институције под осјећајем страха и несигурности, уз утисак да нисмо равноправни и да нам се у пракси ускраћују основна демократска и парламентарна права. Ово отвара озбиљна питања о стварној равноправности конститутивних народа и условима у којима је могуће несметано обављати своје дужности - напомиње се у писму.
Посланици СНСД-а у Парламентарној скупштини БиХ Сања Вулић и Милорад Којић поднијели су прије два дана Тужилаштву БиХ кривичну пријаву против новинара Телевизије "Хајат" Емерина Ахметашевића због изазивања националне, расне и вјерске мржње, раздора и нетрпељивости.
У пријави се наводи да је Ахметашевић 16. марта током расправе о измјенама Закона о акцизама, изрекао увредљиве квалификације на рачун посланика, назвавши их "правим четницима".
У каснијем разговору у холу, коментаришући напад на мотоциклисту из Србије у Сарајеву, Ахметашевић је рекао "нека је".
