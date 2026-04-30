Трагедија у Русији: Ања изашла с другарима напоље, родитељима стигле најгоре вијести

Ања (11), дјевојчица из Краснодарска, пронађена је мртва пет дана након што су родитељи пријавили њен нестанак.
Дјевојчица је 24. априла изашла послије школе са другарима и више се никада није вратила кући. Полиција је њено беживотно тијело пронашла данас далеко од куће, а први налази из истраге показују да је дјевојчица убијена.
Полиција је ухапсила мушкарца (31) из оближњег села, који се сумњичи да је дјевојчицу отео и задавио.
Кобна игра напољу
Ања је у петак дошла из школе око 16 часова и питала је родитеље да ли смије да се игра напољу са другарима као и иначе.
Како је завршила све обавезе око школе, родитељи су је пустили. Међутим, када се дјевојчица у уобичајено вријеме није вратила, родитељи су кренули да је траже. У касним вечерњим сатима су алармирали полицију.
Полицијска потрага
Свијет
Све веће тензије у владајућој коалицији: Да ли пада Влада у Њемачкој?
Полиција је прво пречешљала сваки атар села Стрелка у Темрјукском округу, а како дијете нису пронашли, истрага је проширена. Током пет дана, око 700 полицајаца, спасилаца и волонтера истражило је више од 1.000 квадратних километара. Дијете је на крају пронађено мртво у пољу.
Према наводима локалних медија, ухапшен је Александар М., становник села Бели, који је живио неколико километара од Ањине кући.
Он се сумњичи да је дјевојчицу отео, убацио у аутомобил, а потом одвео у забачено подручје покрај језера, гдје ју је убио.
Шта је мотив злочина и даље није познато, преноси Телеграф.
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
