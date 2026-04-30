Трагедија у Русији: Ања изашла с другарима напоље, родитељима стигле најгоре вијести

АТВ
30.04.2026 08:58

Фото: Принтскрин/Јутјуб

Ања (11), д‌јевојчица из Краснодарска, пронађена је мртва пет дана након што су родитељи пријавили њен нестанак.

Д‌јевојчица је 24. априла изашла послије школе са другарима и више се никада није вратила кући. Полиција је њено беживотно тијело пронашла данас далеко од куће, а први налази из истраге показују да је д‌јевојчица убијена.

Полиција је ухапсила мушкарца (31) из оближњег села, који се сумњичи да је д‌јевојчицу отео и задавио.

Кобна игра напољу

Ања је у петак дошла из школе око 16 часова и питала је родитеље да ли смије да се игра напољу са другарима као и иначе.

Како је завршила све обавезе око школе, родитељи су је пустили. Међутим, када се д‌јевојчица у уобичајено вријеме није вратила, родитељи су кренули да је траже. У касним вечерњим сатима су алармирали полицију.

Полицијска потрага

Полиција је прво пречешљала сваки атар села Стрелка у Темрјукском округу, а како дијете нису пронашли, истрага је проширена. Током пет дана, око 700 полицајаца, спасилаца и волонтера истражило је више од 1.000 квадратних километара. Дијете је на крају пронађено мртво у пољу.

Према наводима локалних медија, ухапшен је Александар М., становник села Бели, који је живио неколико километара од Ањине кући.

Он се сумњичи да је д‌јевојчицу отео, убацио у аутомобил, а потом одвео у забачено подручје покрај језера, гд‌је ју је убио.

Шта је мотив злочина и даље није познато, преноси Телеграф.

