Logo
Large banner

Све веће тензије у владајућој коалицији: Да ли пада Влада у Њемачкој?

Аутор:

АТВ
30.04.2026 08:57

Коментари:

0
Фридрих Мерц
Фото: Таnjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Владајућа коалиција у Њемачка, коју чине ЦДУ/ЦСУ и СПД, све је нестабилнија, а тензије између канцелара Фридрих Мерца и других чланова његовог кабинета постају „неподношљиве“, пише Билд.

Тензијама између партнера на власти у Њемачкој придонијела је и ситуација у држави, односно истраживања јавног мњења која кажу да су ЦДУ/ЦСУ, али и СПД, изразито непопуларни.

То је посебан проблем за Мерца, чији је посао да одржи коалицију на окупу, али је такође оптерећен лошим личним резултатима у анкетама.

Константан сукоб

Уз то, СПД и ЦДУ су од почетка сарадње у константном сукобу око различитих погледа и рјешења за проблеме у Њемачкој.

Како пише Билд, ово је резултирало интерним дискусијама о потенцијалном покретању гласања о неповјерењу Мерцу и његовој влади.

Њемачки медиј тврди да је у два наврата сам Мерц размишљао да покрене ову иницијативу, а разлог је био став СПД-а о измјенама закона о пензијама и о субвенцијама за гориво, гдје су тек пред усвајање ових рјешења дошли до договора.

Мерц има проблеме и унутар своје странке

Мерц има проблеме и унутар своје странке. ЦДУ и ЦСУ му замјерају, како пише Билд, попустљивост у преговорима. Ситуацију су описали као да Мерц улази на преговоре са својим, а излази са ставовима Ларс Клингбајла, једног од лидера СПД-а и вицеканцелара.

С друге стране, СПД му спочитава то што не може контролисати властите страначке колеге, односно да им на вријеме не јавља детаље договора и да због тога долази до застоја у провођењу онога што је договорено.

Ако би дошло до гласања о неповјерењу и ако Мерц заиста не добије већину у Бундестагу, он би остао на мјесту канцелара у својству вршиоца дужности, а на предсједнику Њемачке Франк-Валтер Штајнмајеру била би одлука хоће ли распустити парламент.

У случају да он одлучи распустити Бундестаг, Њемачка иде на пријевремене изборе, при чему ће у најбољој позицији бити странка Алтернатива за Њемачку, која је најпопуларнија у држави, преноси Кликс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

Фридрих Мерц

Алтернатива за Њемачку

ЦДУ/ЦСУ

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

12

38

Дигитална бројила направила хаос: Грађани умјесто 30 евра добијали рачун за струју од 500 евра

12

37

Каква је разлика између бензинских и дизел пиштоља за гориво

12

33

Одлука затресла Америку: Врховни суд донио пресуду о цртању изборних мапа

12

30

Каран честитао 1. мај: Прилика је да се подсјетимо важности достојанственог рада

12

26

СИПА послала упозорење: Чувајте се лажних СМС порука!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner