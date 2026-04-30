Све веће тензије у владајућој коалицији: Да ли пада Влада у Њемачкој?

Владајућа коалиција у Њемачка, коју чине ЦДУ/ЦСУ и СПД, све је нестабилнија, а тензије између канцелара Фридрих Мерца и других чланова његовог кабинета постају „неподношљиве“, пише Билд.
Тензијама између партнера на власти у Њемачкој придонијела је и ситуација у држави, односно истраживања јавног мњења која кажу да су ЦДУ/ЦСУ, али и СПД, изразито непопуларни.
То је посебан проблем за Мерца, чији је посао да одржи коалицију на окупу, али је такође оптерећен лошим личним резултатима у анкетама.
Уз то, СПД и ЦДУ су од почетка сарадње у константном сукобу око различитих погледа и рјешења за проблеме у Њемачкој.
Како пише Билд, ово је резултирало интерним дискусијама о потенцијалном покретању гласања о неповјерењу Мерцу и његовој влади.
Њемачки медиј тврди да је у два наврата сам Мерц размишљао да покрене ову иницијативу, а разлог је био став СПД-а о измјенама закона о пензијама и о субвенцијама за гориво, гдје су тек пред усвајање ових рјешења дошли до договора.
Мерц има проблеме и унутар своје странке. ЦДУ и ЦСУ му замјерају, како пише Билд, попустљивост у преговорима. Ситуацију су описали као да Мерц улази на преговоре са својим, а излази са ставовима Ларс Клингбајла, једног од лидера СПД-а и вицеканцелара.
С друге стране, СПД му спочитава то што не може контролисати властите страначке колеге, односно да им на вријеме не јавља детаље договора и да због тога долази до застоја у провођењу онога што је договорено.
Ако би дошло до гласања о неповјерењу и ако Мерц заиста не добије већину у Бундестагу, он би остао на мјесту канцелара у својству вршиоца дужности, а на предсједнику Њемачке Франк-Валтер Штајнмајеру била би одлука хоће ли распустити парламент.
У случају да он одлучи распустити Бундестаг, Њемачка иде на пријевремене изборе, при чему ће у најбољој позицији бити странка Алтернатива за Њемачку, која је најпопуларнија у држави, преноси Кликс.
Свијет
4 ч0
БиХ
14 ч1
Свијет
16 ч4
Свијет
18 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
