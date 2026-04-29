Тешке ријечи Мерца: Вријеме комфорног живота за Нијемце завршено

Аутор:АТВ
Коментари:0
Вријеме комфора за Нијемце је завршено, изјавио је њемачки канцелар Фридрих Мерц.
"Највећи дио становништва, па и политичких кругова, потцјењује оно што се сада дешава у свијету. Немојте то да схватите као пребацивање, али превише смо се ушушкали у атмосфери просперитета. Ја сам први канцелар у посљедњих 20 година који каже директно: наша илузија просперитета неће опстати. Морамо да радимо и мијењамо много више него до сада - рекао је он за њемачке медије.
Према Мерцовој оцјени, ситуација је веома сложена и неће бити могуће живјети као до сада. Посебно је скренуо пажњу на то што Нијемци често иду на боловање.
"Зар смо заиста толико болесна нација да морамо да имао тако високе показатеље када је ријеч о боловањима у Европи? Морамо да нађемо узроке тога и да створимо услове да бројке почну да падају", навео је он.
Како је додао, неопходне су реформне пензионог система, здравственог и пореског система.
(Спутник)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму