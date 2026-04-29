Тешке ријечи Мерца: Вријеме комфорног живота за Нијемце завршено

АТВ
29.04.2026 20:37

Њемачки канцелар Фридрих Мерц присуствује састанку владе у канцеларији у Берлину, Њемачка, у сриједу, 29. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Ebrahim Noroozi

Вријеме комфора за Нијемце је завршено, изјавио је њемачки канцелар Фридрих Мерц.

"Највећи дио становништва, па и политичких кругова, потцјењује оно што се сада дешава у свијету. Немојте то да схватите као пребацивање, али превише смо се ушушкали у атмосфери просперитета. Ја сам први канцелар у посљедњих 20 година који каже директно: наша илузија просперитета неће опстати. Морамо да радимо и мијењамо много више него до сада - рекао је он за њемачке медије.

Према Мерцовој оцјени, ситуација је веома сложена и неће бити могуће живјети као до сада. Посебно је скренуо пажњу на то што Нијемци често иду на боловање.

"Зар смо заиста толико болесна нација да морамо да имао тако високе показатеље када је ријеч о боловањима у Европи? Морамо да нађемо узроке тога и да створимо услове да бројке почну да падају", навео је он.

Како је додао, неопходне су реформне пензионог система, здравственог и пореског система.

(Спутник)

