Разговарали Путин и Трамп

Предсједници Русије и САД, Владимир Путин и Доналд Трамп, разговарали су телефоном, саопштио је савјетник руског предсједника Јуриј Ушаков.
Разговор је био на иницијативу руске стране и трајао је око сат и по времена.
Путин је одлучно осудио покушај атентата на предсједника САД и изразио подршку америчком лидеру, преноси Спутњик.
Лидери су разговарали о ситуацији у Ирану и Персијском заливу.
"Русија наставља активне контакте са Ираном и земљама Персијског залива, Израелом и САД", навео је Ушаков и додао да Путин сматра да је исправно да се настави режим прекида ватре јер ће то допринети стабилизацији ситуације.
