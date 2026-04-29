Разговарали Путин и Трамп

АТВ
29.04.2026 19:28

Предсједници Русије и САД, Владимир Путин и Доналд Трамп, разговарали су телефоном, саопштио је савјетник руског предсједника Јуриј Ушаков.

Разговор је био на иницијативу руске стране и трајао је око сат и по времена.

Путин је одлучно осудио покушај атентата на предсједника САД и изразио подршку америчком лидеру, преноси Спутњик.

О ситуацији на Блиском истоку

Лидери су разговарали о ситуацији у Ирану и Персијском заливу.

"Русија наставља активне контакте са Ираном и земљама Персијског залива, Израелом и САД", навео је Ушаков и додао да Путин сматра да је исправно да се настави режим прекида ватре јер ће то допринети стабилизацији ситуације.

Прочитајте више

Напад на аутобус

Свијет

Три особе погинуле у нападу на аутобус у Белгородској области

1 ч

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова о рјешењу за Украјину: ЕУ није дио преговора

4 ч

0
Русија неће изаћи из ОПЕК-а

Свијет

Русија неће изаћи из ОПЕК-а

7 ч

0
Путин: Кијев сваког дана губи дио територије па се фокусирао на тероризам

Свијет

Путин: Кијев сваког дана губи дио територије па се фокусирао на тероризам

11 ч

0

Више из рубрике

Напад на аутобус

Свијет

Три особе погинуле у нападу на аутобус у Белгородској области

1 ч

0
Појавио се снимак напада ножем у Лондону: Двије особе повријеђене

Свијет

Појавио се снимак напада ножем у Лондону: Двије особе повријеђене

1 ч

0
Јурај Цинтула у присуству полиције са лисицама на рукама

Свијет

Потврђена казна за атентатора на Фица: Цинтула добио 21 годину затвора

2 ч

0
Илустрација - на фотографији се налази неколико половних аутомобила паркираних на ауто плацу

Свијет

Хиљаде купаца на удару опасне преваре на тржишту половних аутомобила, жртве остају без свега

2 ч

0

  • Најновије

20

21

Крв се види из свемира, масакр у земљи која никога не интересује

19

57

Јокићи имају рецепт за успјех: Три генерације, четири деценије мљекарства

19

55

Ким Кардашијан "избацила" груди, али сви причају о рукама Луиса Хамилтона

19

38

Нови озбиљан скок цијене нафте

19

32

Пријаве на Јавни позив за капиталне инвестиције до 6. маја

