Пријаве на Јавни позив за капиталне инвестиције до 6. маја

Аутор:Зорица Петковић
Ђурђевдан само што није, 6.мај је посљедњи дан за пријаву на Јавни позив за капиталне инвестиције. Већина пољопривредника у Српској већ је сумирала шта има од машина, прикључака или објеката, а шта је то што им недостаје и уредно то и пријавила.
Међу њима је и Дарко Илић повртар из Доњих Карајизоваца код Градишке. Након набавке трактора, прикључака, подизања пластеника на ред је , каже, дошло складиште јер му је неопходно.
"Веома је тешко без адекватних складишних простора. Лук и кромпир и прекозимски купус – ако немаш адекватно складиште не можеш складиштити, не можеш се појавити на тржишту за производима који не задовољавају све критеријуме и наравно да нам то много значи", каже Дарко Илић, предсједник Удружења повртара Републике Српске.
Циљ је да се што више новца усмјери на текућу производњу. Новца за капиталне инвестиције има довољно, кажу у ресорном министарству. На адресу министарства пољопривреде стигао је завидан број пријава, што доказује да је пољопривредници желе да унаприједе производњу, каже министарка Кузмић.
"Ми смо заиста срећни што можемо да помогнемо нашим људима да купе све оно што им је потребно. Ту се ради о 40% учешћа до 50% за млађе од 40 година и жене на селу и прошле године је за ове намјене издвојено 43 милиона КМ. Такође сви захтјеви који буду оправдани, ми ћемо их одобрити", каже Анђелка Кузмић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Правила су јасна: један пољопривредник - максимално једна пријава која се односи искључиво на један основ подстицаја. Пољопривредницима је на располагању оквирно између 30 и 40 милиона марака. Буде ли требало и више новца пронаћи ћемо начин да свима изађемо у сусрет и да сви набаве њима неопходне машине, поручују из Министарства пољопривреде.
