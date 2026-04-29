Сутра пад температуре: Очекује се и снијег

АТВ
29.04.2026 14:49

Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује хладније вријеме уз јутарњу облачност, падавине на југу и истоку и постепено разведравање током дана, док ће на планинама падати сусњежица и снијег.

На сјеверу ће ујутру бити суво уз постепено разведравање, а током дана претежно сунчано на сјеверу и западу.

Блануша Станивуковић

Бања Лука

Док Блануша пише споразуме, Станивуковић преузима нове СДС-овце

На југу и истоку падавине ће се постепено престајати и до вечери ће се вријеме стабилизовати.

Очекује се и вјетровито вријеме, док ће увече и током наредне ноћи преовладавати ведро и хладно, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће умјерен до јак сјевероисточни вјетар, на југу јака до олујна бура.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Свијет

Ухапшена особа која је прогутала више од килограма дроге

Минимална температура ваздуха биће од један до седам, на југу до 13, а максимална дневна од 10 до 16, на југу до 20, а у вишим предјелима на истоку око четири степена Целзијусова.

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас је преовладавало јаче наоблачење. Прије подне киша је регистрована у сјеверним подручјима, а у послијеподневним и вечерњим часовима киша и пљускови се очекују у већини крајва.

Прочитајте више

Свети Стефан и Вила Милочер отварају врата у овој сезони

Регион

Свети Стефан и Вила Милочер отварају врата у овој сезони

1 ч

0
Жена вози електрични бицикл са кацигом на глави.

Економија

Повлачи се електрични бицикл са тржишта: Батерија може да експлодира

1 ч

0
Ножем јурио припаднике јеврејске заједнице: Двије особе избодене

Свијет

Ножем јурио припаднике јеврејске заједнице: Двије особе избодене

1 ч

0
Полицијско ауто

Регион

Хорор: Силовао и снимао дијете три године

1 ч

0

Више из рубрике

Самсунг лед телевизор окачен на зиду трепезарије.

Друштво

Паметнији начин уживања технологији: Више од самог назива

2 ч

0
Преминуо Илија Стеванчевић

Друштво

Преминуо Илија Стеванчевић

2 ч

0
Какво нас вријеме очекује за Први мај?

Друштво

Какво нас вријеме очекује за Први мај?

2 ч

0
Лична и возачка карта на столу.

Друштво

Ево како ћете од сада пуно брже добити личну карту и шта то значи за ваш џеп

5 ч

0

