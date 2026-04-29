Паметнији начин уживања технологији: Више од самог назива

Аутор:

АТВ
29.04.2026 13:37

Самсунг лед телевизор окачен на зиду трепезарије.
Фото: Уступљена фотографија

Како се технологије екрана непрестано развијају, термин QLED постао је широко распрострањен, али не и увијек у потпуности схваћен.

Самсунг, водећи свјетски бренд телевизора већ 20 узастопних година , редефинише очекивања својом Real Quantum Dot tehnologijom, стављајући фокус на оно што је заиста важно: свакодневно искуство гледања.

Од технологије до доживљаја

У средишту приступа компаније Самсунг налази се једноставна идеја: технологија мора да буде у служби корисника. То се најбоље огледа у моделима попут Самсунг QЛЕД Q6F, дизајнираним да врхунски квалитет слике уведу у свакодневни живот, на интуитиван и природан начин.

Захваљујући Quantum Dot технологији, QLED Q6F постиже 100 одсто волумен боје, осигуравајући богате и прецизне нијансе при различитим нивоима освјетљења. Без обзира на то да ли гледате филмове у замраченој просторији или пратите садржај усред дана, слика остаје досљедна, живописна и вјерна стварности.

Ипак, доживљај превазилази саму слику. Уз 4К унапређење, чак се и садржај ниже резолуције унапређује за оштрију и чистију слику, док Смарт ТВ интерфејс омогућава брз приступ апликацијама и персонализованим препорукама. Резултат је телевизор који се прилагођава кориснику, а не обрнуто.

Нису сви QLED телевизори исти

Гледајући техничку позадину, кључна разлика лежи у ономе што Самсунг дефинише као Real Quantum Dot. Да би задовољио овај стандард, телевизор мора да има намјенски Quantum Dot слој, довољну концентрацију квантних тачака и плаво позадинско освјетљење. Самсунг QLED телевизори једини су на свијету који испуњавају сва три услова, што потврђује и цертификат института TÜV Rheinland.

Ова разлика се директно одражава на перформансе. Док се неки телевизори са ознаком QLED ослањају на алтернативне материјале, приступ компаније Самсунг гарантује прецизнију репродукцију боја, већу освјетљеност и дугорочну стабилност приказа.

Дизајниран за савремени живот

Модерни телевизори више нису само екрани, они су средиште кућног опуштања, повезивања и провођења слободног времена. Модел QLED Q6F прати тај помак својим танким, минималистичким дизајном који се природно уклапа у различите ентеријере, у комбинацији са паметним функцијама које поједностављују свакодневну употребу .

Гласовно управљање, интуитивна навигација и брз одзив система чине пребацивање између садржаја, прилагођавање поставки или откривање нових филмова лакшим него икад. То је искуство гледања осмишљено да буде флуидно, лично и доступно сваком члану домаћинства.

Иновација која траје

Самсунг Quantum Dot технологија резултат је више од деценије истраживања, укључујући и прекретнице у развоју материјала без кадмија, чиме је побољшана сигурност и ефикасност. Ова дугорочна посвећеност обезбјеђује не само бољу слику данас, већ и поузданије искуство током година.

На крају, избор телевизора више није само питање спецификација, већ начина на који се он уклапа у ваш живот. Уз Real Quantum Dot технологију и дизајн усмјерен на корисника, Самсунг QЛЕД телевизори спајају врхунске перформансе, једноставност и досљедност, пружајући доживљај који се уистину истиче.

Прочитајте више

На кући породице Јовановић у селу Могила у општини Витина на Косову и Метохији исписани су графити који величају терористичку ОВК, саопштено је из Канцеларије Владе Србије за Косово и Метохију, уз оцјену да је ово смишљена провокација и ширење етничке мржње и нетрпељивости у овој већински српској средини.

Србија

На кући Јовановића осванули графити терористичке ОВК

2 ч

0
ватра

Свијет

Спалио тијело жене у ЗОО врту?

2 ч

0
Нема више скривања иза лажних имена: Ова држава укида анонимност на мрежама

Наука и технологија

Нема више скривања иза лажних имена: Ова држава укида анонимност на мрежама

2 ч

0
В.д. директора Инвестиционо развојне банке Републике Српске Недељко Ћорић на конференцији за новинаре након сједнице Владе Републике Српске.

Економија

Стамбени кредити за становништво имаће директни пласман преко ИРБ-а

2 ч

0

Више из рубрике

Преминуо Илија Стеванчевић

Друштво

Преминуо Илија Стеванчевић

2 ч

0
Какво нас вријеме очекује за Први мај?

Друштво

Какво нас вријеме очекује за Први мај?

2 ч

0
Лична и возачка карта на столу.

Друштво

Ево како ћете од сада пуно брже добити личну карту и шта то значи за ваш џеп

5 ч

0
сочно есо за роштиљ неки од рецепата

Друштво

Празник који би вас могао скупо коштати: Ово никако не смијете радити за Први мај

5 ч

0

  • Најновије

15

48

Невјероватне вијести из Кине: Откривено 225 нових нафтних и гасних поља

15

46

Уставни суд Српске: Неуставна одлука о комуналној накнади у Модричи

15

38

Станивуковић за Бланушин споразум, али жели "најбоље оцијењене кандидате"

15

35

Иранци планирају "практичну војну акцију без преседана"?

15

01

Минић: Подршка младима и породицама остаје наш приоритет

