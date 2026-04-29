Какво нас вријеме очекује за Први мај?

29.04.2026 12:58

Фото: АТВ

У Републици Српској ће за Међународни празник рада, 1. мај, бити претежно сунчано вријеме, уз умјерен до јак сјеверни вјетар и максималну температуру до 20 степени Целзијусових.

Јутро ће бити ведро и хладно уз слаб мраз, подаци су Хидрометеоролошког завода Републике Српске.

У суботу, 2. маја, након хладног и ведрог јутра, током дана ће бити претежно сунчано и топло, уз малу до умјерену облачност. На југоистоку се крајем дана понегдје очекује слаба киша.

Највиша дневна температура биће од 16 до 22 степена Целзијусових.

У недјељу, 3. маја, биће претежно сунчано и топлије, на истоку уз малу до умјерену облачност, док ће највиша температура ваздуха бити од 19 до 26 степени Целзијусових.

