"Ненадокнадиво за наше генерације": Како је екоцид на обали Врбаса за Станивуковића "само једна врба"?

Аутор:АТВ
Коментари:5
Док Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић упорно тврди да је током бесправне сјече стабала страдала само "једна врба", стручњаци упозоравају да је екоцид на обали Врбаса направио штету ненадокнадиву за наше генерације.
Биодиверзитет Врбаса је збрисан, а за његову обнову, према ријечима стручњака, биће потребне деценије.
Игор Калаба из Центра за животну средину јасан је у својој оцјени ово није само еколошки, већ и емотивни ударац за све грађане.
"Ово је ненадокнадиво за ове генерације. Врбас је жив у срцима грађана, а овом сјечом уништена су мријестилишта и склоништа за бројне организме у наредних 20 година", упозорава Калаба.
Да ствар буде гора, иза рушења стабала крије се, по свему судећи, потпуни правни хаос. Опозиција у градском парламенту упозорава да се документација крије од очију јавности. Игор Мандић, одборник Листе за правду и ред, открива шокантне податке о радовима на потезу од Шведске плаже до плаже Врућица.
"Знамо да је Центар за животну средину путем суда добио пресуду, али им грађевинска дозвола још увијек није достављена на увид. Незваничним каналима успио сам доћи до те фамозне дозволе за радове на Врућици, из које се види да су они почели прије комплетирања документације. Проблематично је и то што овакву дозволу може издати само надлежно министарство. Из перспективе биологије и екологије, Врбас ће бити грубо нарушен, а ова посљедња сјеча је само један од примјера", поручује Мандић.
У свом препознатљивом маниру, градоначелник Бањалуке покушао је минимизирати размјере катастрофе. Док јавност бруји о уништењу обале, Станивуковић нехајно тврди да је "страдала само једна врба".
"Ми смо рекли да се ради о једној врби, остало је багрење које се води као грање", изјавио је тада Станивуковић, обећавајући транспарентност која је, као и много пута до сада, изостала.
Подсјетимо, Центар за животну средину тражио је хитно поступање и јасно дефинисање кривца. Ко је сјекао? По чијем налогу? Колико су грађани платили уништење сопственог града?
Иако је градоначелник тврдио да „немају шта да крију“, информације су и даље под кључем. Бањалучанима је остала огољена обала и горак укус у устима, док Градска управа наставља да Врбас третира као полигон за своје сумњиве пројекте.
