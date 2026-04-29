Вукановић: Блануша одабрао Станивуковића за стратешког партнера

Блануша је одабрао Станивуковића за стратешког партнера и срећно било, поручио је предсједник Листе за правду и ред Небојша Вукановић.
Вукановић истиче да му је Блануша послао документ под називом "Споразум побједнички концепт Општи избори 2026", након што га је Предсједништво СДС на синоћној сједници усвојило.
"Синоћ нешто иза поноћи, супротно свим нашим ранијим разговорима и договорима, предсједник СДС Бранко Блануша послао ми је као поруку текст некаквог Споразума о сарадњи опозиције, који је његов лично приједлог, подржан од већине чланова Предсједништва СДС, у коме је кључна тачка 2 да кандидате за предсједника Републике Српске и српског члана Предсједништва БиХ требају дати двије странке из опозиције у складу са изборним резултатом из 2022. године, који би за нас био прихватљив ако би се дословно тумачили резултати, јер су само СДС и Листа за правду и ред учествовали на изборима и освојили посланичке мандате, док су НФ и ПСС настале после избора", каже Вукановић.
Вукановић истиче да се ПДП прво поцијепао одласком садашње предсједнице Народног фронта Јелене Тривић, сада поново са одласком Игора Црнатка.
Свијет
За ПСС каже да је "вјештачка творевина настала симбиозом дијела ПДП са функционерима режима".
Истиче да је циљ 'Споразума' који је послао Блануша да се остатак опозиције покаже као једини 'проблем' који руши њихово јединство.
"Умјесто наше безусловне подршке и испружене пријатељске руке, искрених партнера који никада нисмо имали ниједан непријатељски потез према СДС и увијек смо били максимално коректни", рекао је Вукановић.
Према његовим ријечима, Блануша се очигледно опредијелио да прави стратешки савез са Драшком Станивуковићем, под утицајем екипе блиске Драшку у СДС, иако му је непријатељским дјеловањем покупио посланике, одборнике, потпредсједницу СДС и минирао га у кампањи.
"Нека му је са срећом, а питање је има ли подршку већине у Главном одбори СДС за овакав потез", рекао је Вукановић.
Вукановић истиче да постоји много питања на која ће Блануша морати да одговори.
