Све више грађана се искључује са градског гријања: Шта ће бити са онима који остану?

Аутор:Милица Јагодић
Повећање цијене гријања неће повећати приходе, само ће смањити број корисника, а они који се морају гријати из Еко топлане ће плаћати енормно високе рачуне, рекао је Горан Маричић предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука.
"Став Градског одбора СНСД-а је да ми не можемо прихватити ту иницијативу да 52% поскупи гријање. То је неприхватљиво. Није то само једини захтјев који смо добили. Био је захтјев да се уплати по 5 милиона КМ за сваки годину као субвенција или грант од стане грађана Бањалуке. Сматрам да то није прихватљиво, под број један треба прво видјети како послије датог плана, видјети шта је било од те иницијативе и понуде када је оснивана Еко топлана, гдје је у том плану било предвиђено да ће град имати око 2,5 милиона КМ добити", рекао је Горан Маричић.
Поред поскупљена из 2018, године и 2023. године, тражена су додатна средства од грађана Бањалуке, каже Маричић.
"Пословање предузећа треба прво сагледати финансијски њихове извјештаје, билансе и како послују. Скупштинска већина тражи све те извјештаје. Ако треба помоћи градској топлани да грађани имају гријање, свакако да град може да додијели та средства али ће та средства додијелити на начин да се изврши докапитализација тог јавног предузећа, да учешће у капиталу града Бањалука буде повећано, да грађани ако дају некоме средства да се капитал њихов повећава", рекао је предсједник Градског одбора СНСД-а.
Директор Сарајево гаса је најавио да ће се извршити гасификација до Новог Града што значи да ће проћи кроз Бањалуку, а очекивања да су да ће се за 14 дана извршити гасификација Бањалуке, каже Маричић.
"Гас је доста јефтинији од сјечке која се сада користи. Сваки мјесец око 400 корисника се искључи са Еко топлане. Они неће никако повећати приходе већ ће смањити број корисника и они који остану ће плаћати енормно високе износе рачина. Мислим да је рјешења да се можда и кредитно задужимо, да се изврши реконструкција топловодне мреже јер је то искључиво у власништву града", рекао је Маричић.
Смањењем губитака у топловодној мрежи биће финансијско боље предузеће и квалитетније испоручена енергија што доприноси и јефтинијем енергенту, каже Маричић.
