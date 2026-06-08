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Савјети за лакше подношење трудноће током љетних врућина

Аутор:

АТВ
08.06.2026 21:34

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трудница трудна жена мајка беба
Фото: Pexel/ Mylena Marins

Љетни период може бити посебно захтјеван за труднице, јер високе температуре додатно појачавају умор, знојење и нелагоду које трудноћа већ носи са собом. Уз неколико једноставних навика и прилагођавања свакодневице, могуће је олакшати овај период и боље поднијети врућине.

Један од најважнијих фактора током топлих дана је довољан унос течности. Трудницама се препоручује редовна хидратација током дана, а у условима високих температура унос воде треба додатно повећати, посебно ако се борави на отвореном.

Осим воде, могу се конзумирати и напици с електролитима са смањеним уд‌јелом шећера, како би се надокнадили минерали изгубљени знојењем. Током љетних мјесеци препоручује се избјегавање боравка на директном сунцу, посебно у најтоплијем дијелу дана. Активности је најбоље планирати у раним јутарњим сатима или увече, када су температуре ниже и подношљивије.

Важну улогу има и од‌јећа. Лагани, широки и прозрачни материјали, као и ношење заштите за главу попут шешира, могу помоћи у смањењу изложености топлоти и прегријавања организма.

За додатно освјежење препоручује се ношење бочице с водом или распршивачем, како би се тијело повремено расхладило. Пливање се такође истиче као идеална физичка активност у трудноћи током љета, јер истовремено помаже расхлађивању и одржавању кондиције.

Иако се током врућих дана често смањује апетит, важно је не изостављати унос храњивих материја, посебно протеина. Лагани оброци и smoothie напици могу бити добар начин да се организму обезбиједе потребне храњиве твари.

Такође се савјетује опрез при конзумацији лако кварљиве хране, нарочито у топлим условима, јер се такви оброци могу брзо покварити и представљати ризик по здравље, преноси Кликс

Код проблема попут отицања ногу препоручује се чешће одмарање с подигнутим ногама, како би се побољшала циркулација и смањио осјећај тежине. Додатно олакшање може донијети и боравак у води, попут пливања или кратког опуштања у кади, што помаже расхлађивању и смањењу отока.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

труднице

породиље

Савјети

врућина

здравље

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