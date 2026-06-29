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Драматично спасавање четири дана од земљотреса: Из рушевина извукла живе оца и сина

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 07:07

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Спасиоци претражују рушевине три дана након што су земљотреси погодили Катију Ла Мар, Венецуела, у суботу, 27. јуна 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Fernando Vergara

Након два разорна земљотреса која су у пар секунди размака погодили Венецуелу прошле седмице, број погинулих премашио је 1.450, док се десетине хиљада људи и даље воде као нестале.

Ипак, четвртог дана потраге, спасилачки тимови успјели су извући трачак наде након што су испод рушевина пронашли живе оца и његовог сина тинејџера.

Француски и амерички спасилачки тимови лоцирали су и успјешно извукли преживјеле оца и сина у граду Карабаљеда, око 40 километара сјеверно од главног града Каракаса.

Пронађени су готово четири дана након што су два узастопна земљотреса, магнитуде 7,2 и 7,5 степени по Рихтеровој скали, потпуно сравнила са земљом близу 200 зграда у том подручју.

Ово чудо на терену догодило се након што је прошао критични рок од 72 сата, који се у пракси сматра кључним за преживљавање жртава испод рушевина.

Иако међународна помоћ пристиже, ситуација у земљи је драматична. Према званичним подацима, тешко су оштећене 774 зграде, а повријеђено најмање 3.150 особа. Агенција УН-а за миграције процјењује да би катастрофом могло бити погођено до 6,76 милиона људи којима су хитно потребни склониште, питка вода и медицинска помоћ.

У лучком граду Ла Гуаира, који је претрпио огромна разарања, избили су немири и пљачке. Очајни становници, суочени са спорим доласком помоћи, почели су проваљивати у апотеке и супермаркете.

Ова природна катастрофа, најгора која је погодила Венецуели у посљедњих стотину година, додатно је уздрмала земљу која се већ годинама налази у дубокој економској и политичкој кризи.

Према првим процјенама Уједињених нација, трошкови физичке обнове земље износиће око 6,7 милијарди долара, што представља чак шест посто укупног БДП-а Венецуели.

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Тагови :

Венецуела

земљотрес у Венецуели

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