Мир на папиру, сукоби на терену – САД и Иран најављују нову рунду разговора

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Упркос постигнутом договору о прекиду непријатељстава, САД и Иран су наставили размјену војних удара и оштре реторике.
Тензије око Ормуског мореуза поново доводе у питање безбједност пловидбе и стабилност региона. Аксиос преноси да су се двије земље договориле да обуставе нападе и да се састану ове недјеље.
Крхко примирје између Сједињених Америчких Држава и Ирана поново је нарушено претходних дана, а двије стране размијениле су нове нападе, додатно подижући тензије у региону.
Снаге Централне команде САД јуче су извеле нападе на иранске војне циљеве у близини Ормуског мореуза. Иранска Исламска револуционарна гарда (ИРГЦ) узвратила је великом операцијом, лансирајући ракете и дронове на осам америчких војних објеката на Блиском истоку.
ИРГЦ тврди да је уништио осам америчких војних објеката у Бахреину и Кувајту, док амерички званичник то демантује и истиче да ниједан дрон или ракета које је Иран лансирао нису погодили предвиђене циљеве.
Ако будемо приморани да војском завршавамо посао, Иран више неће постојати, упозорава амерички предсједник Доналд Трамп.
Сa друге стране, Иранска Исламска револуционарна гарда (ИРГЦ) упозорила је да ће Техеран још одлучније одговорити на свако будуће кршење примирја или постигнутих договора од стране САД и Израела.
У међувремену, ирански министар спољних послова Абас Аракчи изјавио је да је искључиво Иран надлежан за поновно отварање Ормуског мореуза у складу са Меморандумом о разумијевању између Техерана и Вашингтона, упозоривши да би свако страно мешање додатно закомпликовало тај процес.
Си-Ен-Ен преноси да је пловидба кроз Ормуски мореуз и даље отежана упркос споразуму о прекиду сукоба између Ирана и САД, јер Техеран инсистира на контроли над том стратешки важном поморском рутом, док бродарске компаније, због безбједносних и политичких ризика, све чешће бирају алтернативне правце.
Након што је Иран саопштио да је отказао учешће у новој рунди техничких разговора са САД због међусобних удара у Ормуском мореузу, две земље су се договориле да обуставе нападе једна на другу и да се поново састану у уторак у Дохи како би разговарале о насталој ситуацији, пренео је Аксиос, позивајући се на неименованог високог америчког званичника, преноси РТС
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
11
28
11
22
11
20
11
17
11
15
Тренутно на програму