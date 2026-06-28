Гром погодио Ајфелов торањ: Снажно невријеме у Паризу

Аутор:АТВ редакција
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Ајфелов торањ у Паризу нашао се на удару снажног невремена које је погодило Француску. Током олује забиљежен је удар грома у један од најпознатијих симбола француске пријестонице.
Француска опсерваторија за торнада и јаке олује Кераунос саопштила је да је на врху Ајфеловог торња забиљежен удар ветра од 104,8 километара на сат, преноси телевизија БФМ.
Олујно невријеме са јаким краткотрајним падавинама погодило је највише сјеверозапад земље, укључујући регион Париза, а у неким дијеловима Француске падао је и град.
Пад температуре у неколико региона пратиле су јаке грмљавине са “веома јаким ударима вјетра”, “израженом електричном активношћу” и “средњим до великим градом”.
Према подацима метеоролошких служби, у Француској су у суботу током дана забиљежена или изједначена 202 температурна рекорда. У појединим мјестима температуре су достизале екстремне вриједности, укључујући 43,2 степена Целзијуса у департману Меза, пише Мондо.
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