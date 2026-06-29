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Јаков Јозиновић и Џејла Рамовић у вези?

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 07:50

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Јаков Јозиновић и Џејла Рамовић пјевач и пјевачица у вези
Фото: YouTube/printscreen

Јаков Јозиновић, млади пјевач не престаје да интригира јавност, а посљедњом објавом на друштвеним мрежама шокирао је публику.

На друштвеној мрежи Икс дијели се видео снимак, наводно са Инстаграм сторија Јакова Јозиновића, а на ком се он налази на мору у друштву дјевојке, са којом размјењује њежности, а за коју Икс заједница тврди да је ни мање ни више него пјевачица Џејла Рамовић.

Јозиновић је стори уклонио, те се не може видјети на његовом профилу.

Да ли је у питању била грешка или ипак свјесна одлука на коју су утицале емоције, није познато. Неки од корисника Икса тврде да је у питању само маркетиншка "фора".

Љубавни живот младе пјевачице такође је на мети медија с обзиром да од почетка њене музичке каријере није обзнанила везу, али то није био разлог да је не повезују са одређеним особама у свијету музике, спорта, филма и др.

Без обзира да ли је у питању млада пјевачица Џејла Рамовић или нека друга дјевојка, вјерујемо да ће овај пољубац сломити срца великом броју женских фанова млађаног пјевача.

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Тагови :

Јаков Јозиновић

Џејла Рамовић

Пјевач

Пјевачица

Љубавна веза

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