Јаков Јозиновић и Џејла Рамовић у вези?

Аутор:АТВ редакција
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Јаков Јозиновић, млади пјевач не престаје да интригира јавност, а посљедњом објавом на друштвеним мрежама шокирао је публику.
На друштвеној мрежи Икс дијели се видео снимак, наводно са Инстаграм сторија Јакова Јозиновића, а на ком се он налази на мору у друштву дјевојке, са којом размјењује њежности, а за коју Икс заједница тврди да је ни мање ни више него пјевачица Џејла Рамовић.
opaa jakov i dzejla zajedno— estradanaler (@estrada_na_ler) June 29, 2026
ispalio se pa greškom objavio, mašinerija rip pic.twitter.com/A3YvGo5ICZ
Јозиновић је стори уклонио, те се не може видјети на његовом профилу.
Да ли је у питању била грешка или ипак свјесна одлука на коју су утицале емоције, није познато. Неки од корисника Икса тврде да је у питању само маркетиншка "фора".
Љубавни живот младе пјевачице такође је на мети медија с обзиром да од почетка њене музичке каријере није обзнанила везу, али то није био разлог да је не повезују са одређеним особама у свијету музике, спорта, филма и др.
Без обзира да ли је у питању млада пјевачица Џејла Рамовић или нека друга дјевојка, вјерујемо да ће овај пољубац сломити срца великом броју женских фанова млађаног пјевача.
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