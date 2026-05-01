"Одавно се није појавио...": Владо Георгиев говорио о Јакову Јозиновићу, једну ствар му је предложио

Аутор:АТВ
Коментари:0
Млади пjевач Јаков Јозиновић направио је прави "бум" на музичкој сцени. О момку из Винковаца овог пута је причао и познати кантаутор Владо Георгиев.
Популарни Барба, чију пјесму Јаков пјева на свом концерту, имао је лијепе ријечи о Јозиновићу.
"Одавно се није појавио неко јако млад, сладак, занимљив, знаш. Та генерација мора да има своју неку идентификацију. Треба им неко... треба им херој њихових година и то је потпуно океј", рекао је Георгиев за "Јингле ТВ".
Владо је Јакову једну ствар предложио.
"Једино што бих ја јако волио да он што прије сними своје пјесме и прави своју каријеру јер бити ковер константно... мислим, дај Боже, али, али онда си ковер. Како да ти кажем... не може то дуго да траје, знаш оно, досадиће... досадићу и ја са својим песмама, морам снимити нове, разумеш, а камоли кад само пјеваш ковере. То је тако да му предлажем да... волио бих да што пре сними своје пјесме и да њих гура и да дође у ситуацију да уопште не пјева туђе пјесме. То би било онда све како треба", искрен је био Георгиев.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
3 седм0
Сцена
4 седм0
Сцена
1 мј0
Сцена
1 мј0
Најновије
18
36
18
25
18
20
18
04
18
01
Тренутно на програму