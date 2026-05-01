Logo
Large banner

Породица Бруса Вилиса донијела тешку одлуку

Аутор:

АТВ
01.05.2026 08:16

Коментари:

0
Глумац Брус Вилис у бијелој кошуљи гледа у даљину.
Фото: brucewillisbw/Instagram/Screenshot

Од тренутка када се повукао из јавности због тешке болести, стање легендарног глумца Бруса Вилиса изазива огромну пажњу широм свијета. Његова породица сада је донијела емотивну одлуку која би могла да помогне будућим генерацијама обољелих.

Чувени глумац се 2022. године повукао из глуме након што му је дијагностикована афазија, поремећај који утиче на способност говора и комуникације. Годину дана касније породица је саопштила да болује од фронтотемпоралне деменције, озбиљне болести која не утиче само на говор, већ и на понашање, емоције и личност.

Најновије информације од породице

Сада је његова породица одлучила да након његове смрти његов мозак буде дониран науци како би помогао истраживањима ове тешке болести.

Вијест је потврдила његова супруга Ема Хеминг Вилис, која је о свему говорила у својој књизи "Неочекивано путовање: Проналажење снаге, наде и себе на путу његовања".

Како је открила, одлуку су заједно донели сви чланови породице, укључујући и Брусову бившу супругу Деми Мур, као и њихових пет ћерки.

"Ово је емоционално веома тешко, али и научно неопходно", поручила је Ема.

Додала је да породица вјерује да би овај чин могао да помогне љекарима и научницима да боље разумију фронтотемпоралну деменцију и пронађу нове начине лијечења.

Брус Вилис са супругом Емом Хеминг има ћерке Мејбел и Евелин, док из брака са Деми Мур има ћерке Румер, Скаут и Талулу.

Породица је од почетка отворено говорила о глумчевој борби са болешћу, покушавајући да подигне свијест о фронтотемпоралној деменцији, која погађа хиљаде људи широм свијета.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Брус Вилис

глумац

Болест

деменција

мозак

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

15

20

Мајка, син и малољетник припремали убиство Луке Бојовића?

15

13

Хаотичан први мај: Сати у колони, закрчено чак 17 граничних прелаза

15

04

Ватра прогутала шталу код Гацка

14

58

Какво нас вријеме очекује другог дана маја?

14

57

Школа у БиХ забранила ученицима мобилне телефоне

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner