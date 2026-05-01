Породица Бруса Вилиса донијела тешку одлуку

Аутор:АТВ
Од тренутка када се повукао из јавности због тешке болести, стање легендарног глумца Бруса Вилиса изазива огромну пажњу широм свијета. Његова породица сада је донијела емотивну одлуку која би могла да помогне будућим генерацијама обољелих.
Чувени глумац се 2022. године повукао из глуме након што му је дијагностикована афазија, поремећај који утиче на способност говора и комуникације. Годину дана касније породица је саопштила да болује од фронтотемпоралне деменције, озбиљне болести која не утиче само на говор, већ и на понашање, емоције и личност.
Сада је његова породица одлучила да након његове смрти његов мозак буде дониран науци како би помогао истраживањима ове тешке болести.
Вијест је потврдила његова супруга Ема Хеминг Вилис, која је о свему говорила у својој књизи "Неочекивано путовање: Проналажење снаге, наде и себе на путу његовања".
Како је открила, одлуку су заједно донели сви чланови породице, укључујући и Брусову бившу супругу Деми Мур, као и њихових пет ћерки.
"Ово је емоционално веома тешко, али и научно неопходно", поручила је Ема.
Додала је да породица вјерује да би овај чин могао да помогне љекарима и научницима да боље разумију фронтотемпоралну деменцију и пронађу нове начине лијечења.
Брус Вилис са супругом Емом Хеминг има ћерке Мејбел и Евелин, док из брака са Деми Мур има ћерке Румер, Скаут и Талулу.
Породица је од почетка отворено говорила о глумчевој борби са болешћу, покушавајући да подигне свијест о фронтотемпоралној деменцији, која погађа хиљаде људи широм свијета.
