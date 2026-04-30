Мира Шкорић ухватила дечка у љубавном заносу са другим мушкарцем

Аутор:АТВ
Коментари:0
Пјевачица Мира Шкорић доживјела је невјероватан љубавни бродолом када је свог тадашњег партнера, бизнисмена из Њемачке, жељела да изненади посјетом у Берлину.
Умјесто романтичног сусрета, услиједио је шок - пјевачица га је ухватила у љубавном заносу са другим мушкарцем.
Мира је била у вези са двије године старијим бизнисменом из Берлина, и до тог тренутка, све је у њиховом односу дјеловало савршено и бајковито. Како је због посла неко вријеме била спријечена да путује, одлучила је да искористи слободан тренутак и појави се у његовом стану ненајављена.
О сцени која ју је тамо сачекала, пјевачица је отворено говорила.
"Због посла сам била спријечена да неко вријеме идем у Берлин, иако ме је свакодневно молио да дођем код њега. Када сам једва успјела да одложим неке обавезе, ријешила сам да га изненадим. Пошто имам кључ од стана, нисам му се најавила, а када сам ушла…. Ево и сада се јежим од тога! Ухватила сам га с мушкарцем! Толико сам повријеђена и да сам у том тренутку имала пиштољ код себе, убила бих их обојицу! Бацила сам му прстен, окренула се и отишла. Много ме повриједио, изгубила сам вјеру у љубав", рекла је једном приликом пјевачица.
Пјевачица је признала да јој је ова ситуација донијела огромно понижење, истичући да није могла ни да сања да би партнер могао да је превари са мушкарцем.
"Јао, Боже, мислила сам да се овакве ствари дешавају само у филмовима. Овакву срамоту никад нисам доживјела. Толико сам понижена као жена да не знам како да се носим с тим. Ниједног тренутка нисам помислила да би ме преварио с неком женом, а камоли с мушкарцем! Ту слику не могу да обришем из своје главе. Овај свијет је отишао дођавола", рекла је Мира једном приликом.
Иначе, Мира Шкорић је била у браку са хирургом Васом Јеремићем.
Мира има прелијепу кћерку Милицу која је завршила медицински факултет и данас је докторка, а бивши муж пјевачице је познати хирург Васа Јеремић.
Мира и Васа били су заљубљени до ушију читаву деценију, након чега су се растали, пише Блиц.
Подсјетимо, Милица је изговорила судбоносно “да” дугогодишњем изабранику прошле године, а свадбеном весељу које је уприличено у једном елитном ресторану, присуствовао је велики број познатих личности и пријатеља.
